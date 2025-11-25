Intelでの26年にわたる核心的なリーダーシップ経験と強固な台湾サプライチェーンのリソースを活かし、Ken Lau氏 はSuperX AIの産業化とエコシステム構築を加速させる

**Super X AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）**（「以下、「SuperX」」）は、Ken Lau（劉景慈）氏を当社の最高戦略責任者（CSO）および取締役（Executive Director）に任命し、併せてシンガポール子会社であるSuperX Industries Pte. Ltd.（以下「SuperX Industries」）の最高経営責任者（CEO）に就任させることを発表しました。同氏は2025年12月1日付で正式に就任いたします。

半導体およびサーバー業界で30年にわたる豊富な経験を持つベテランリーダーであるラウ氏の就任は、強靭かつ高効率なグローバルサプライチェーン体制を構築する上で、SuperXにとって決定的な一歩となります。ラウ氏は当社の長期的な戦略立案を主導し、SuperX Industriesの事業運営を直接指揮します。彼の最優先課題は、台湾およびアジア太平洋地域のトップティアODM、OEM、およびエコシステムパートナーとの提携を深化させ、SuperXのモジュール式AIデータセンターソリューションの量産と納入を加速させることです。

シリコンバレーのイノベーションと台湾の製造能力を繋ぐ重要な架け橋

米国市民であるラウ氏は、世界的なテクノロジー大手であるインテル コーポレーション（Intel Corporation）において、1997年から2023年までの26年間にわたり輝かしいキャリアを築きました。長年にわたり台湾に駐在し、インテル台湾のゼネラルマネージャーやアジア太平洋地域のテクニカルセールス担当マネージングディレクターなどの中核的な職務を歴任し、米国の最先端チップ技術と台湾の高度な製造能力を結びつける重要な役割を果たしてきました。

インテルでの深い実績とサーバーエコシステムの専門知識

インテル在籍中、ラウ氏はインテル台湾のゼネラルマネージャーとして1,500人以上の専門家チームを統括し、インテルのサーバー向けリファレンスデザイン（Reference Design）の開発拠点を米国から台湾地区へ移行させる戦略的イニシアチブを主導しました。また、製品管理、ハードウェア、ファームウェア、BIOS、熱設計、電源、マーケティングを網羅する多分野の専門家チームを組織し、アジア太平洋地域におけるデータセンターエンジニアリングおよび顧客サポート体制をいち早く構築しました。

この戦略的施策により、コスト構造とシステム統合（L10）効率が大幅に最適化されただけでなく、シングルおよびデュアルソケットXeon™プロセッサの採用拡大にも成功しました。彼のリーダーシップの下、インテルは台湾市場において97%という驚異的な顧客満足度を達成しました。システム統合の効率化とコスト競争力の向上における彼の尽力は、大手ODMとのラックスケール（Rack-scale）サーバー開発における深い協業関係の構築に繋がりました。さらに、彼は以前、Chromebookエンジニアリング製品ラインを率い、OEMや主要なクラウドサービスプロバイダーとの相乗的なパートナーシップを確立し、x86ベースのChromebookを市場で最も先進的なクラウドクライアントシステムへと成長させました。また、次世代AI推論製品の定義や大規模言語モデル（LLM）の実装支援においても、先見性のある戦略的ビジョンを有しています。

台湾サプライチェーンへの戦略的アクセス

20年以上にわたる台湾での駐在経験を通じて、ラウ氏はサーバー/データセンターODM、チップIPパートナー、ソフトウェアベンダー、政府機関と極めて深い信頼関係と協力関係を築いてきました。台湾が世界のAIサーバー生産のハブとしての地位を固める中、シリコンからラック、そして大規模AIファクトリーに至る産業バリューチェーン全体を統合し、主要な戦略的ODMパートナーと連携してクラス最高（Best-in-class）のAIデータセンターシステムを提供するSuperXにとって、ラウ氏のリーダーシップは極めて重要な鍵となります。

起業家精神と変革のリーダーシップ

SuperX入社前（2023年から2025年）、ラウ氏はAI ASIC（特定用途向け集積回路）チップのスタートアップ企業であるNeuchipsのCEOを務めました。この期間に、AIコンピューティング、生成AI Transformerモデル、技術の商用化、ならびに株式・資本市場に関する深い知見を蓄積しました。

経営陣のコメント

**SuperXの次期会長兼CEOであるチェンホン・ホアン博士（Dr. Chenhong Huang）は次のように述べています。**「ケンをSuperXの取締役会および経営幹部チームに迎えることができ、大変嬉しく思います。AIインフラの覇権争いにおいて、サプライチェーンの統合能力こそが決定的な競争優位性となります。ケンは単なる技術や市場の専門家ではなく、台湾のエコシステムに深く精通した『業界のインサイダー』です。インテルでの長年の経験は、当社のグローバル事業のコンプライアンスと堅牢性をさらに強化するでしょう。SuperX Industriesを彼が指揮することで、エコシステムにおける当社の地位が大幅に強化され、モジュール式AIファクトリーの提供スピードが加速することを期待しています。」

**次期CSO兼執行取締役に就任するケン・ラウ氏は次のように述べています。**「AI時代における計算能力への飽くなき需要は、世界のハードウェアサプライチェーンの構造を再構築しています。SuperXは刺激的でフルスタックな技術ビジョンを持っており、この重要な転換点において同社に参画できることを光栄に思います。過去30年間に培った業界経験と人的ネットワークを活用し、世界最高の技術と最高峰の製造リソースを架橋することで、究極のパフォーマンスとコスト競争力を備えたAIインフラ製品の提供に貢献できることを楽しみにしています。」

ケン・ラウ（Ken Lau）氏について

ケン・ラウ氏は、30年の業界経験を持つテクノロジー業界の経営幹部です。2023年から2025年までAI ASICチップ企業NeuchipsのCEOを務めました。それ以前は、1997年から2023年までインテル コーポレーションに26年間勤務し、インテルChromeクライアントプラットフォームおよびカスタマーエンジニアリング担当ゼネラルマネージャー、アジア太平洋地域テクニカルセールス担当マネージングディレクターなどを歴任しました。彼は複数の多国籍エンジニアリングチームの設立と戦略的転換を成功させ、台湾サーバーエコシステムの発展に多大な貢献をしました。ラウ氏はオハイオ州立大学で機械工学の修士号を、ミシガン大学アナーバー校で材料科学工学の学士号を取得しています。現在、Kerry TJ Logistics（嘉里大栄物流、TWSE: 2609）の取締役も務めています。米国市民です。

SuperX AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）について

SuperX AI Technology Limited は、AIインフラストラクチャーのリーディングソリューションプロバイダーです。当社は、完全子会社のSuperX Industries Pte. Ltd. およびSuperX AI Pte. Ltd.を通じて、独自のハードウェア、高度なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを組み合わせたAIデータセンター向け製品群を提供しています。同社のサービスは、高度なソリューションの設計と計画、コスト効率の高いインフラストラクチャ製品の統合、エンドツーエンドの運用と保守を網羅しています。主力製品には、高性能 AI サーバー、800圧直流 (800VDC) ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AI クラウド、AI エージェントなどがあります。同社はシンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの導入企業など、世界中の機関顧客にサービスを提供しています。詳細については、http://www.superx.sg/ をご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。また、当社または当社の代表者は、随時、口頭または書面により将来の見通しに関する記述を行うことがあります。これらの将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づく将来の出来事に関する当社の期待や予測に基づいています。歴史的事実でない記述、特に「可能性がある」、「すべきである」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「信じる」、「計画する」、「予測する」、「潜在的な」、「希望する」といった用語やその否定形、類似の表現を使用している記述によって、将来の見通しに関する記述を特定することができます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業方針を変更する能力、新しい技術や市場の変化に対応する能力、当社の事業における競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因やその他の要因により、当社の実際の結果は、将来の見通しに関するいかなる記述とも大きく異なる可能性があります。 将来の見通しに関する記述はあくまで予測であり、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社または当社の代表者が随時行うその他の記述で述べられている将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の出来事や結果は、当社に関するリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる場合があります。当社は、不確実性や仮定、または将来の見通しに関する出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関するいかなる記述も公に更新または修正する義務を負いません。

