淡路島西海岸シーサイドモール 「Ladybird Road」では、「アート×カフェ」をテーマに、淡路島で活躍するクリエイターのアート作品が生み出す創造的な空間と、世界No,1のバリスタが監修する極上のラテアートを提供するアートカフェ『ART CAFETTA AWAJISHIMA』を2025年12月1日（月）よりオープンいたします。

アートカフェ『ART CAFETTA AWAJISHIMA』では、ラテアート世界選手権で2度の優勝を誇るバリスタ・下山修正氏監修のもと、スペシャルティコーヒー豆を通常の2倍使用することで、濃厚な味とシルキーな口当たりを実現したカフェラテに、美しいラテアートを描き出した、心躍る一杯を提供。さらに、淡路島を拠点に活動するアーティストの作品を店舗内に展示し、美術作品や工芸作品など、見る人の五感を刺激する創造的な空間を提供いたします。ドリンクメニューでは、同施設内のヴィーガンチョコレートショップ「VIE CHOCOLA」とコラボレーションしたヴィーガンチョコレートのチョコレートミルクやカフェモカも販売。また、ラテメニューはソイミルクやアーモンドミルクへの変更も可能です。フードメニューでは、カフェタイムにピッタリのワッフルも厳選したフレーバーを各種ご用意いたしました。さらに、アーティストたちの作品は店内にて販売。絵画、陶芸、アクセサリーなど、世界に1つだけの作品や、アーティストが描くオリジナルデザインのドリップバッグを淡路島旅行のお土産としてご購入いただけます。そして今回、オープンにあわせたワークショップも実施いたします。淡路島の畜産家と連携し、廃棄予定の牛脂を活用したバスボム作りや古より流木の地としても有名な淡路島の流木とシーガラスを活用した、サステナブルにもつながるオーナメント作成、淡路島で作られた和紙に旅の写真や文字をデザインするオリジナル絵葉書の制作体験も開催いたします。

■アートカフェ『ART CAFFETA AWAJISHIMA』概要

オープン日：2025年12月1日（月）場所：兵庫県淡路市野島轟木95-7（シーサイドモール「Ladybird Road」内）営業時間：11：00～19：00（L.O 18：30）メニュー：〈ドリンク〉・淡路島ラテ（ホット・アイス）／660円・ドリップコーヒー（ホット・アイス）／550円・Vieチョコレートミルク／650円・Vieカフェモカ／700円・アールグレイティー（ホット・アイス）／400円・カモミールティー（ホット・アイス）／400円〈オプション〉・ソイミルク変更／50円・アーモンドミルク変更／50円〈フード〉・ワッフル／250円※上記料金は全て税込定休日：水曜日、木曜日監修：コーヒー、ラテ、チョコレートドリンク下山 修正（しもやま のぶまさ）2012、2016年 World Latte Art Champion。豪メルボルンにて7年間、バリスタ、経営者として経験を積み、2019年にカフェ・バリスタスクール・留学サポートを行う「PATHFINDER XNOBU 」を設立。2025年大阪・関西万博、オーストラリアパビリオンカフェ監修。日本ラテアート協会理事。カフェアドバイザー、コンサルタントとして多方面で活躍中。《実績：ネスレ日本株式会社、株式会社ドトールコーヒー等》

ワークショップ：①バスボム作り／800円（税込）、約30分の体験②オーナメント作り／600円（税込）、約30分の体験③オリジナル絵葉書作り／300円（税込）、約15分の体験ワークショップは、下記時間にて体験が可能です平日／13：00～16：30（L.O 16：00）休日／13：00～17：30（L.O 17：00）

備考：内容は変更の可能性がありますInstagram：https://www.instagram.com/artcafetta_awajishima/お問合せ：Tel 080-3203-3272