■ Salesforceのカレンダー（行動・TODO）をLINE WORKSと完全同期できるようになりました

不動産営業・訪問営業・フィールドセールスが抱える共通の悩み…・Salesforceに予定を入力していない・LINE WORKSで作った予定がSalesforceに反映されない・予定が二重管理になりミスや重複が増える・スマホからSalesforceを開くのが面倒・これらを 一切解決する機能が完成しました。

👉 Salesforceで作成した行動・TODOがLINE WORKSカレンダーへ自動反映

👉 LINE WORKSで編集してもSalesforceに自動反映（双方向同期）

👉 メモ欄に「リード・取引先・商談情報」を自動挿入も可能

現場の“LINE WORKS中心運用”は崩さず、会社の“Salesforceで行動管理したい”という要望も同時に満たせます。

Salesforce × LINE WORKS カレンダー連携とは？

今回開発した仕組みは、Salesforce の Task（ToDo）・Event（行動予定）↕LINE WORKSのカレンダー・ToDoを 自動で双方向同期させる機能です。

・Salesforce：Task（ToDo）、Event（行動）、商談からのToDo・LINE WORKS：予定、タスク

▼ 同期される情報

▼ 連携対象

この連携で“できること”一覧

✔ Salesforceの行動予定がLWに自動反映

・商談登録時の内見、訪問予定をLINE WORKSで確認可能・PCでSalesforceを開かなくても、スマホ１つで全予定が分かる

✔ LINE WORKSで予定変更 → Salesforceへ反映（双方向）

・営業担当がスマホで日時変更・Salesforceに自動更新・レポート・ダッシュボードに即反映

任意の情報を同期することが可能ですので、下記は例になります。・タイトル・開始・終了日時・説明（メモ）・関連レコード情報（リード/取引先/商談/ToDo）・位置情報

✔ メモ欄に関係情報を自動挿入

営業現場で「この予定、どのお客様？」問題を解消。Salesforceのレコード詳細URLが登録されます。■ 関連情報リード：山田太郎（L-00311）取引先：ハウスウェル株式会社商談：仲介契約（O-00912）Task：資料送付

✔ 管理側はSalesforceで行動管理が可能

営業行動が正確に蓄積 → KPI分析・進捗管理に活用。

よくある課題と、この連携が解決できる理由

● 課題1：営業がSalesforceに予定を入れない

→ LWで入力してもSalesforceに反映されるので記入漏れゼロ

● 課題2：ダブルブッキングや予定の食い違い

→ 両システムがリアルタイムで一致

● 課題3：顧客情報と予定が紐づかず、案件管理が曖昧

→ メモ欄に自動挿入されるため案件特定が容易

● 課題4：タスク漏れ・フォロー忘れ

→ SalesforceのToDoがLWに表示されるので漏れなし

実際の利用シーン（ユースケース）

■ 不動産仲介：内見・案内の予定管理

Salesforceで作成した内見予定→ LINE WORKSで即反映→ 営業担当はスマホでスケジュール確認→ チームで予定を共有可能

■ リードフォロー：ToDoがLINE WORKSで可視化

“要フォロー”“翌日の架電タスク”などSalesforceのToDoを自動でLINE WORKSに表示。

■ BtoB営業：訪問・商談予定管理

訪問が多い営業には必須。LWで予定調整しつつ、Salesforceへ自動反映されるので管理精度が高い。

■ 社内共有カレンダーとの連携

LINE WORKSの部署カレンダーにも同期できるため、「誰が、どこへ商談に行っているか」を一目で把握。

導入するメリット（企業側・営業側の両方）

■ 企業側メリット

・行動履歴が正確に残る・レポート精度が向上・商談進捗の可視化・生産性レポートの質が向上・Salesforce入力率が劇的に改善

■ 営業側メリット

・LINE WORKSだけ見ればOK・ToDo漏れが激減・日程変更もスマホで完結・カレンダーの二重管理が不要

FAQ（検索流入強化のためのQ&A）

Q1：同期の反映時間はどれくらい？

ほぼリアルタイム（数秒～数十秒）。

Q2：どのライセンスが必要？

・Salesforce：Enterprise以上推奨・LINE WORKS：API利用可能プラン

Q3：自社独自の項目も同期できますか？

はい。カスタム項目も同期可能です。

Q4：予定の二重登録や重複は起きませんか？

IDマッピングと差分同期で防止しています。

Salesforce × LINE WORKSの同期で営業DXが一気に進む

今回の連携によって、・予定・タスク管理が1つにまとまる・Salesforceの入力率が爆上がり・行動履歴が正確に残る・案件進捗の管理精度が向上・営業の作業負担が大幅減と、現場と本部の双方にメリットがあります。不動産仲介・BtoB営業・訪問型営業を行う企業にとって、“最も実務で使えるDX連携”といえる内容です。

お問い合わせ

本サービスの詳細や導入相談は、nanairo＋事業部公式サイトよりお問い合わせください。

https://7plus.jp/https://lp.7plus.jp/salesforce