CS放送「衛星劇場」では、韓国ドラマ「高麗契丹戦争」を、12月1日(月)より放送します。強国に立ち向かう高麗8代王・顕宗(ヒョンジョン)の一代記。2023年のKBS演技大賞で大賞を含む7冠に輝いた話題作です。8代王・顕宗を演じるのは、ZE:Aのメンバーとしてデビューし、今年 「新兵3」への出演も話題を集めたキム・ドンジュン。名ばかりの王から苦難を乗り越えて威厳ある王に成長していく様を好演しています。そして、顕宗を支えた忠臣カン・ガムチャン役を「太祖王建」などのチェ・スジョンが演じます。さらに、本ドラマに出演するキム・ドンジュン、チェ・スジョン、ペク・ソンヒョンが過去に出演した「韓流スタージャックS」も12月に放送しますので、あわせてお楽しみください！

高麗契丹戦争

★CS衛星劇場にて、12月1日(月)放送スタート！毎週(月)午後11:00～他 ※2話連続放送2023年/韓国/全32話[演出]チョン・ウソン、キム・ハンソル[脚本]イ・ジョンウ[出演]キム・ドンジュン、チェ・スジョン、チ・スンヒョン、イ・ウォンジョン、イ・シア、ハ・スンリ、ペク・ソンヒョン、イ・ミニョン、イ・ジェヨン、キム・サンホ

高麗8代王・顕宗(ヒョンジョン)の一代記！名ばかりの王となった顕宗は、強大な契丹の侵略から国を守ることができるのか！？数々の苦難を乗り越えて高麗に平和をもたらした8代王・顕宗と、彼の政治の師でもあるカン・ガムチャン将軍を中心に、契丹の侵攻にさらされた激動の高麗時代を描く大型本格時代劇。2023年のKBS演技大賞では大賞を含む7冠に輝いた。名ばかりの王から苦難を乗り越えて威厳ある為政者に成長していく8代王・顕宗を、ZE:Aのメンバーとしてデビューし、俳優として活躍するキム・ドンジュンが演じ、顕宗を支えた忠臣カン・ガムチャン役を「太祖王建」などに出演するチェ・スジョンが演じる。固い絆で結ばれていく2人の関係性にも注目だ。

【あらすじ】10世紀初頭に東アジアで台頭し覇者となった契丹は、高麗を侵略しようと虎視眈々と狙っていた。そんな中、11世紀初頭、高麗の朝廷では若くして王位に就いた穆宗（ペク・ソンヒョン）が、摂政を行ってきた母の千秋太后（イ・ミニョン）に権力を握られていた。ある日、千秋太后はキム・チヤン（コン・ジョンファン）との間にできた息子を後継者にすると宣言。穆宗は、千秋太后によって追い出された王家の末裔ワン・スン（キム・ドンジュン）を呼び戻すことを決意する。千秋太后による暗殺の危機を乗り越えたワン・スンは、反乱を起こしたカン・ジョ（イ・ウォンジョン）によって即位し、顕宗となった。忠臣カン・ガムチャン（チェ・スジョン）が顕宗に王としての教育をはじめるが、契丹が高麗に宣戦布告し…。

