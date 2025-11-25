ナイガイ オンラインショップ限定「JILL STUART」　ルームウェアコレクションの販売開始のお知らせ

株式会社ナイガイ

株式会社ナイガイ（本社：東京都港区赤坂 代表取締役社長：今泉 賢治）は、ナイガイオンライン限定で「JILL STUART」の ルームウェアコレクションの販売をスタートいたしました。

おうち時間や就寝時に快適に過ごしていただけるソックス、レギンス、パンツ、ウエストウォーマーなど様々なアイテムを取り揃えております。柔らかく締め付け感のない履き心地や落ち着いたカラー展開なのでリラックスタイムをより楽しんでいただけます。

【商品詳細】

レーヨン ロングワイドパンツ

品番：93140002 価格：4,400円（税込）

カラー：ローズ、グレー

なめらかなレーヨン素材のロングパンツは、おうち時間や就寝時のボトムスとして快適に過ごしていただけます。

リブレギンス

品番：93140003 価格：3,960円（税込）

カラー：ローズ、グレー

柔らかく肌触りの良いコットンレーヨン素材を使用し、締め付け感のないシルエットで、おうち時間や就寝時ボトムスとして使用できるレギンスです。

内側シルク二重編みウエストウォーマー

品番：93140004 価格：2,420円（税込）

カラー：ピンク、ライトグレー

肌に触れる内側に吸放湿性のあるシルクを使用。汗をかいてもムレにくく、季節を問わず心地よくお使いいただけます。

二重編み肌側シルクトゥーレスハイソックス

品番：93140005 価格：1,980円（税込）

カラー：ピンク、パープル、ライトグレー

ふくらはぎ部分は保湿性に優れて蒸れにくい肌側シルク仕様、かかと部分はなめらかな肌触りのレーヨンシルク仕様でおうち時間や就寝時を快適に過ごしていただけます。

マシュマロみたいなやさしい肌ざわりのもこもこ柔らか生地シリーズ

マシュマロレギンス

品番：93140007 価格：3,960円（税込）

カラー：ローズ、パープル、グレー

柔らかく締め付け感のないシルエットで、おうち時間や就寝時のボトムスとして快適に過ごしていただけます。

マシュマロレギンス

品番：93140007 価格：3,960円（税込）

カラー：ローズ、パープル、グレー

柔らかく締め付け感のないシルエットで、おうち時間や就寝時のボトムスとして快適に過ごしていただけます。

マシュマロ ウエストウォーマー

品番：93140008 価格：2,200円（税込）

カラー：ローズ、パープル、グレー

伸縮性のある生地で締め付け感がなく、おうち時間や就寝時を快適に過ごしていただける腹巻です。

マシュマロ ルームソックス

品番：93140009 価格：1,980円（税込）

カラー：ローズ、パープル、グレー

伸縮性のある生地で締め付け感がなくソフトな履き心地になります。リラックスタイムを邪魔しない、やさしくあたたかい着用感に仕上げました。