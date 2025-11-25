株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、当社が提供する「GENIEE SSP（Supply Side Platform）」において、アダプティブストリーミング（※1）サービス「SeenThis（シーンディス）」を展開するSeenThis Japan株式会社（本社：東京都港区、以下SeenThis Japan）と連携を開始したことをお知らせします。※1 アダプティブストリーミング：動画や画像をユーザーの視聴環境に応じて最適化しながらストリーミング配信する技術

■連携の概要

今回の連携により、「GENIEE SSP」が提供する「GENIEE SSP for RichMediaAds」において、ジーニーが広告クリエイティブ制作を請け負った際、SeenThis独自のアダプティブストリーミング技術を活用したリッチメディア広告の制作が可能になります。制作から配信まで一気通貫で広告効果の高いリッチメディア広告の配信を実現します。また、従来の「ダウンロード型」広告配信と比較して、データ転送の無駄を削減することで、広告配信時に発生するCO2排出量の削減と同時に、広告効果の最大化を実現します。

■連携による効果

・広告主様・広告代理店様

ブランドセーフティが確保された高品質なメディア・広告枠において、訴求力や広告効果の高い動画広告およびリッチメディア広告の配信が可能となり、環境に配慮しつつ広告効果の最大化を図ることができます。

・パブリッシャー様（メディア運営者様）

リッチメディア広告による収益向上のみならず、SeenThisのアダプティブストリーミング技術によるページ表示速度の向上とユーザー体験の改善を同時に実現します。

■アダプティブストリーミングサービス「SeenThis」の特徴

従来、動画クリエイティブの配信時にはダウンロード完了後にクリエイティブを表示するため、サイトの読み込み速度が遅延する傾向がありました。SeenThisのアダプティブストリーミング技術は、動画や画像をユーザーの視聴環境に応じて最適化しながらストリーミング配信する技術です。静止画および動画のデジタル広告を、ユーザーのデバイスやネットワーク状況に左右されず、常に最高品質で瞬時にロードすることを保証し、必要なデータ転送量を大幅に削減。一般的な動画広告配信と比較すると削減量は約40%です（※2）。この技術革新により、以下の効果を同時に実現します。・サーバー負荷とネットワーク通信量の大幅削減によるCO2排出量の削減・広告のパフォーマンス最大化とユーザーエンゲージメントの向上・広告効果の最大化※2 SeenThis社の公式サイト参照：https://seenthis.co/ja/why-seenthis/ジーニーは、今後もテクノロジーを駆使した広告配信プロダクトの提供により、広告主様・広告代理店様・パブリッシャー様それぞれのニーズに応える広告ソリューションを提供してまいります。

■SeenThis Japanについて

SeenThis社は、2017年に環境先進国であるスウェーデンで設立された革新的なテクノロジー企業であり、デジタル広告業界において、高性能と環境持続可能性という二つの重要な課題を同時に解決することを使命としています。あらゆる場所、すべての人のためのスクリーン体験を進化させてきました。50カ国以上、5000以上のブランドに対して数十億ストリームを配信している同社は、2024年10月にSeenThis Japanを立ち上げ、より良いインターネットの再構築を推進しています。【会社概要】社名：SeenThis Japan株式会社代表者：事業統括 飯嶋 攝子所在地：東京都港区麻布十番2-20-7設立：2024年10月事業内容：デジタル広告向けストリーミングテクノロジーの提供URL：https://seenthis.co/ja/

■広告収益を最大化する国内最大規模のアドプラットフォーム「GENIEE SSP」

ジーニーが独自に開発したインターネットメディア様向けの広告収益最大化プラットフォームです。純広告や、RTBによる入札、複数のアドネットワークから最も収益の高い広告を配信し、収益の最大化を実現します。豊富な広告フォーマットと、独自の配信ロジックで、メディア様の広告運用をフルサポートします。URL：https://geniee.co.jp/products/ssp.php

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

■会社概要

社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/

