関西、東海、関東エリアを中心に保育専門の人材支援サービスを行うベルサンテスタッフ株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役：中野 栄造）は、11月25日の「先生ありがとうの日」に合わせ、保育士と子どもの笑顔をテーマにしたLINEスタンプ『保育士と可愛い子どものほっこりスタンプ』をリリースいたしました。

保育士の「気持ちの余白」が失われやすい現場構造

保育園は早番・遅番・土曜保育などのシフト勤務が一般的で、厚生労働省によると平均開園時間は約11.4時間におよびます（※1）。そのため、同じ施設で働いていても先生同士が顔を合わせにくく、勤務がすれ違う状況が日常的に発生します。さらに、直近の令和7年7月の保育士有効求人倍率は2.77倍（※2）と全国平均の1.18倍を上回り、人手不足が続いています。多様な子ども支援、保護者対応、書類業務に追われるなか、自分自身の気持ちを整える余裕が持ちにくいという声は少なくありません。厚生労働省の調査（※3）でも、保育士の離職理由の第1位は「職場の人間関係」。忙しさやすれ違いが重なり、自然な「ありがとう」や「おつかれさま」の言葉が交わせないまま気持ちが滞ってしまう場面もあります。こうした環境の中、当社は“忙しさの中でもそっと気持ちがほぐれる瞬間”をつくりたいと考え、本スタンプ制作を企画しました。

商品概要｜LINEスタンプ『保育士と可愛い子どものほっこりスタンプ』

・イラストレーターとして活躍するmopico（Instagram：@_87.39_）による優しいタッチの「保育士と子どもの笑顔」イラスト・「ありがとうございます」「おつかれさまです」「OKです」など使いやすい16種類・保育現場だけでなく、家族・友人・職場など日常でも使用可能・価格：120円（税込）／LINEスタンプストアにて販売中 https://line.me/S/sticker/32048155

制作背景｜忙しさの中でも“ふっと心が軽くなる瞬間”が必要

当社は25年以上、保育士の働き方と現場の悩みに向き合ってきました。そのなかで多く寄せられてきたのが、「コミュニケーションをとれる機会が少ない」、「うまくいかない日の気持ちの置きどころがない」 といった、心の余白の不足に関する声です。LINEは保育士の利用率が高い日常のツールであり、スタンプは短いメッセージで手軽に気持ちを届けられる手段です。今回のスタンプは、忙しい日々の中で心が和らぐ“ほんの一瞬の灯り”のような存在を目指しています。保育士と子どもの笑顔は、保育という仕事の尊さを象徴する光景です。その温かさを社会に届けたいという思いから、「保育の魅力の可視化」という役割も込めました。

実績と今後の展望

当社では、これまでも「先生ありがとうの日」に合わせた応援ショートムービー制作（ほいコレInstagram）、派遣保育士への永年勤続者表彰式の実施 など、“ありがとう”を伝える文化づくりに取り組んできました。今後も、保育士が安心して働き続けられる環境整備と、保育の魅力を社会に伝える活動を推進し、より良い職場と社会の理解促進に努めてまいります。

【参考文献】

※1 厚生労働省 社会保障審議会「少子化社会対策と保育の在り方に関する資料」※2 厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）令和7年7月 有効求人倍率」※3 厚生労働省『令和4年版厚生労働白書』「保育士の退職理由」

会社概要

ベルサンテスタッフ株式会社は、保育に特化した人材サービスを通じて、“かかわる”皆様が楽しく、そして幸せになるために、保育業界に貢献していきます。会社名：ベルサンテスタッフ株式会社所在地：大阪市淀川区東三国5丁目15番14号(大阪本社)代表者：代表取締役 中野 栄造設立：2012年4月（創業：1974年）URL：http://www.bellsante.co.jp/事業内容：人材派遣事業 / 人材紹介事業 / イベント事業 / 求人サイト運営、ホームページ制作事業●ほいコレナビ（幼保学生の就活応援サイト）https://hoikucollection.jp/navi/2026/●ほいコレInstagramhttps://www.instagram.com/hoikore_official/●公式ブログnotehttps://note.com/bell_pr