フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店では、2025年12月1日（月）～2026年１月中旬までを「BONNE ANNÉE（ボナネ）」シーズンと題し、エシレ・パティスリー オ ブール＜渋谷・新宿・名古屋・横浜・池袋＞からボナネ限定デザインの「サブレ グラッセ」を発売いたします。また、エシレ・メゾン デュ ブール＜東京・丸の内＞、エシレ・マルシェ オ ブール＜大阪・梅田＞、エシレ・ラトリエ デュ ブール＜麻布台ヒルズ＞の3店舗では、人気のサブレ缶を、ボナネ デザインのスリーブをつけたギフト仕様にて販売いたします。さらに2026年の年明けからはエシレ全店にて、商品をお買い上げのお客様に、各店オリジナルデザインのノベルティ ステッカーを数量限定でプレゼントいたします。

BONNE ANNÉE！ 年末年始にエシレから感謝の気持ちを込めて！

今年も「BONNE ANNÉE（ボナネ）」シーズンが到来！「BONNE ANNÉE」とは、フランスで年末年始に交わす挨拶で、「今年もありがとう！よいお年を」「新年おめでとう」を意味します。エシレからお客様に、今年もありがとうの感謝を込めて。また、ギフトを贈るお客様から、贈られる方へ感謝の気持ちがつながるよう願いを込めて、今年はエシレ全8店舗で「BONNE ANNÉE」企画を展開いたします。

エシレ・パティスリー オ ブール ＜渋谷・新宿・名古屋・横浜・池袋＞ 人気の「サブレ グラッセ」がボナネ デザインで登場

エシレ・パティスリー オ ブール＜渋谷・新宿・名古屋・横浜・池袋＞では、ボナネ デザインの「サブレ グラッセ」を発売いたします。美しい青色の缶に白色で“BONNE ANNÉE”の文字を施した、1900年代のフランスを思わせるクラシカルなデザインは、思わずコレクションしたくなるような佇まい。サクサクのバター サブレに、エシレ バターと砂糖で仕上げた糖衣を贅沢にかけた「サブレ グラッセ」は、口いっぱいに芳醇なバターの美味しさが広がります。サブレに描かれた「É」のロゴと、牛のモチーフも愛らしく、1枚ずつ個包装なので、ホームパーティーや帰省土産など、みんなで分けるシーンにもおすすめの一品です。サブレ グラッセ（ボナネ限定デザイン） 10枚入 4,536円（税込）

エシレ・メゾン デュ ブール＜東京・丸の内＞、エシレ・マルシェ オ ブール＜大阪・梅田＞ エシレ・ラトリエ デュ ブール＜麻布台ヒルズ＞ サブレ缶をボナネ デザインスリーブでギフト仕様に

エシレ・メゾン デュ ブール＜東京・丸の内＞、エシレ・マルシェ オ ブール＜大阪・梅田＞、エシレ・ラトリエ デュ ブール＜麻布台ヒルズ＞の3店舗では、ボナネ期間限定で、人気のサブレ缶をボナネ デザインスリーブ付きのギフト仕様で展開いたします。年末年始のギフトにぜひご利用ください。

エシレ・メゾン デュ ブール＜東京・丸の内＞

「サブレ・エシレ」 4,320円（税込）エシレ バターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。食べ始めたら止まらない、後を引く美味しさです。「ガレット・エシレ」 4,320円（税込）絶妙なバランスでエシレ バターを生地に混ぜ込むことで、他にはないなめらかな口どけのガレットに仕上げました。

エシレ・マルシェ オ ブール＜大阪・梅田＞

「ガレット・エシレ 8枚 ＆ サブレ ヴァニーユ 16粒」3,024円（税込）なめらかな口どけのガレットと、サクサクとした食感があと引く美味しさのサブレ ヴァニーユの詰め合わせ。「サブレ・エシレ 6枚 ＆ フロランタン 8枚」4,212円（税込）サブレ・エシレとフロランタンの組み合わせ。キャラメルの香ばしさとエシレ バターのリッチな味わい。

エシレ・ラトリエ デュ ブール＜麻布台ヒルズ＞

「コキーユ エ ポワトヴァン」 4,860円（税込）ゲランドの塩をアクセントにさっくりくちどけ良く仕上げたコキーユと、エシレのふるさと“ポワトゥー地方の”という名称を冠したポワトヴァン。「カネル エ フロランタン フィユテ」 5,184円（税込）バターとスパイスの組み合わせを楽しめるカネルと、パイ生地でバター キャラメルを挟みアーモンド入りのヌガーをかけたフロランタン フィユテ。

新年からは各店オリジナル ステッカーをプレゼント

エシレからの感謝の気持ちを込めた、ささやかなプレゼントをご用意しました。各店舗ごとに異なるデザインのノベルティ ステッカーは集める楽しみも満載。ぜひ全種類を手に入れてみてください。配布期間：2026年1月2日（金）～ ※配布開始日は店舗ごとに異なります※ステッカーがなくなり次第終了※1会計につき1枚、プレゼントいたします

https://www.kataoka.com/echire/#PointsDeVente