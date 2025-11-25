PHILIPSサウンドバー、チューナーレスTVが国内最大級オーディオビジュアル総合アワード「VGP2026」で部門賞を受賞。
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伴場 義通）が、日本国内におけるPhilips AVA（Audio Visual Association）製品の正規代理店として販売するPHILIPSサウンドバーとチューナーレスTVが、株式会社音元出版が主催する国内最大級のオーディオビジュアル機器総合アワード「VGP2026」にて、それぞれ部門賞を受賞いたしました。
【受賞概要】
映像音響部会（ディスプレイ）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51534/table/683_1_8ca6233a476cc06ab404b6dcc24888c6.jpg?v=202511250329 ]
ライフスタイル分科会（サウンドバー/ホームシアターシステム）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51534/table/683_2_f3c5c67a655e7221364f999d2b9c3aa7.jpg?v=202511250329 ]
【受賞商品概要】
PHILIPS PUH7700 55V・65V
1.ブルーライトカット搭載モデル
2.Dolby Vision・Dolby Atmos対応
3.ベゼルレスデザイン
4.3840×2160の超高精細映像
5.8W×2のスピーカーサウンド
6.Google TV対応
7.シーンに合わせた7種類の映像モードに切替可能
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名：PUH7700
画面サイズ：55V・65V
解像度：3840×2160
リフレッシュレート：DLG 120Hz
色域：72%DCI
寸法(幅×高さ×奥行)
〇65V：約1445×833×89mm(幅×高さ×奥行)(スタンド無)
約1445×866×285mm(スタンド有)
〇55V：約1226×710×86mm(スタンド無)
約1226×741×243mm(スタンド有)
スタンド幅：65V 約1111mm・55V 875mm
壁掛け寸法：約300mm×300mm(M6規格)
重量：約14.8kg(スタンド無)、約15kg(スタンド有)
約10.9kg(スタンド無)、約11.1kg(スタンド有)
PHILIPS Fidelio FB1
１.映画館の臨場感 IMAX Enhanced 対応
２.7.1.2chを実現する合計15基のスピーカーを搭載
３.多次元サラウンド Dolby Atmos 対応
４.自動キャリブレーションで空間に最適な音響調整
５.専用アプリ連携で細かい音の設定が可能
６.声で操作可能な AirPlay、Alexa 対応
７.用途別で楽しむ5つのサウンドモード
８.EISA AWARD、iF DESIGN AWARD 受賞
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名：Fidelio FB1
チャンネル数：7.1.2ch
重量：7.2kg
寸法：1200 × 73 × 125 mm(幅 × 高さ × 奥行)
対応音声フォーマット：Dolby Atmos、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TureHD、Dolby DigitalEX、DTS、DTS 96/24、DTS Digital Surround(5.1-ch)、DTS:X、DTS-ES、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD High Master Audio
サウンドバー周波数範囲：40-20KHz
サウンド：【サウンドシステム】Dolby Atmos、DTS:X、IMAX Enhanced
【サラウンドモード】アップミックス、スタンダード、サラウンドAI
【イコライザー設定】映画、音楽、音声、スタジアム、カスタム
Bluetooth：Bluetooth 5.0
Bluetoothプロファイル：A2DP、AVRCP、マルチポイント(マルチペア)サポート
ストリーミング形式：SBC
Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
スマートホーム：Chromecast、Spotify Connect、Alexa、Apple AirPlay2
PHILIPS TAB8750
1. 7.1.4ch対応サウンドバー
2. 物理スピーカーによるリアルなサラウンドサウンドを響かせる
3. 電源を繋げるだけでサブウーファー、リアスピーカーに自動接続
4. Dolby Atmos、DTS Virtual:Xに対応
5.リモコン1つで多彩な音響設定
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名：TAB8750
メインスピーカー：245W
サブウーファー：100W
リアスピーカー：70W(35W×2)
対応音声フォーマット：Dolby Atmos / DTS Virtual:X / Dolby Digital Plus / LPCMマルチチャンネル
入力：HDMI IN（HDCP 2.3対応）/ 光デジタル入力 / 3.5mm AUX / USB（MP3/WAV/FLAC）
出力：HDMI eARC（CEC/EasyLink 3.0対応）
Bluetooth：5.4（SBCコーデック）｜2.4G専用無線（サブウーファー/リアサラウンド接続用）
PHILIPS TAB8510
1. 5.1chサウンドバー
2. PHILIPSゴールデンイヤー監修による音響調整
3. 迫力の低音を響かせるサブウーファー、60°のワイドホーン設計によりクリアな中音域。
4. Dolby Atmos対応
5.シーンに合わせた4つのサウンドモードに変更可能(Entertainment、Music、Dialogue、Original)
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名：TAB8510
メインスピーカー：5ユニット
サブウーファー：6.5インチユニット
対応音声フォーマット：Dolby Atmos / DTS Virtual;X / Dolby Digital Plus / LPCMマルチチャネル
入力：HDMI IN(HDCP2.0) ｜光入力｜3.5mm AUX｜USB(MP3｜WAV｜FLAC)
出力：HDMI eARC(CEC/EasyLink3.0をサポート)
Bluetooth：5.4 (SBCをサポート)
サイズ：サウンドバー 886×66×115mm、サブウーファー 238×350×238mm
PHILIPS TAB6309
1.iF DESIGN AWARD受賞の極細設計
2.バーチャルサラウンド DTS Virtual:X 対応
3.多次元サラウンド Dolby Atmos 対応
4.用途別で楽しむ4つのサウンドモード
5.サブウーファー付属で最大320Wの高出力
6.Bluetooth LE Audio 対応でスマホ音声も再生可能
7.PHILIPS専用アプリでより細かい音の設定が可能
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
製品名： TAB6309
チャンネル数：2.1ch
総出力：RMS 160W @THD≺=10% 上限320W
ユニット構成：サウンドバー フルレンジスピーカーx2 (105mm*30.7mm) / ツイーターx2 (42mm*30mm)
サブウーファー 115mm*90mm 径ウーファー x2
Bluetooth：5.3 LE Audio
対応音声フォーマット：Dolby Atmos /Dolby TrueHD /Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS Digital surround 5.1 / Dolby MAT / SBC / LC3 / MP3 / WAV / FLAC / LPCM(2ch-7.1ch)
入出力関連：HDMIoutx1(eARC/ARC) / USB / AUXin(3.5mm) / 光デジタル入力 x1
寸法：サウンドバー 811 × 42 × 37mm (幅×奥行x高さ)
サブウーファー 155 × 161 × 391mm (幅×奥行x高さ)
重量：サウンドバー 610g サブウーファー 3.69kg
PHILIPS TAB4000
1. コンパクトなサウンドバー、テレビにもPC用にも
2. 最大60Wのパワフルなサウンド
3.Bluetooth5.4の安定したオーディオ再生
4. シーンに合わせた4種類のサウンドモード(MOVIE、MUSIC、VOICE、STADIUM)
5. 洗練されたマットブラックカラー
【商品スペック】
ブランド：PHILIPS
Bluetooth：5.4(SBCをサポート)
メインスピーカー：最大60W/30W RMS
サウンドチャンネル：2.0ch
サウンドバー周波数帯域：80~20,000Hz
端子：HDMI / USB(MP3/WAV/FLAC)
寸法：7.8×76×6cm(奥行×幅×高さ)
重量：約1.45kg
【販売サイトのご案内】
以下のオンラインストアにてPHILIPS製品をお取り扱いしております。
■ 楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア
https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
■ 50TH+（フィフティープラス）
https://www.50th.jp/pages/philips-introduce
※このほか、ヨドバシカメラ、Amazon、コストコオンラインなどでもお求めいただけます。
PHILIPSのすべてのオーディオ製品の開発には、厳しいトレーニングとテストをパスした「ゴールデンイヤー」の称号を持つ音質評価の専門家が関わり、開発段階からブラインドリスニングテストを繰り返し、コンセプトをキープした音質を製品化してお届けします。
■ 会社概要
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役 伴場義通
所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true)
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなが新たな価値の循環を創出してまいります。