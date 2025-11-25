アイ・オー・データ機器が『VGP2026』部門賞を受賞！

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、『VGP2026』において、部門賞を受賞いたしました。


今後もお客様に末永く愛用される商品づくりを目指し、励んでまいります。




HDL-RAHシリーズ
ハイレゾ対応ストリーミングプレーヤー

HDL-RAHシリーズ





詳細を見る :
https://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl-rah/



HFAS2-X40
Roon対応ハイエンドオーディオサーバー

HFAS2-X40





詳細を見る :
https://www.iodata.jp/product/audio/audioserver/hfas2-x40/index.htm

『VGP2026』


「VGP2026」では、オーディオビジュアル機器の魅力を熟知した評論家と全国の有力販売店による、プロの厳正なる審査によって、“絶対買い”のプロダクトが選出されます。
概要は以下URLよりご確認ください。


URL：https://vgp.phileweb.com/vgp2026/



株式会社アイ・オー・データ機器
株式会社アイ・オー・データ機器

社名　　　：株式会社アイ・オー・データ機器
本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10
設立　　　：昭和51年（1976年）1月10日
代表者　　：代表取締役会長　細野　昭雄
資本金　　：3,588百万円
ホームページ： https://www.iodata.jp/
1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。
主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。

