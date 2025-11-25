i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXの2ポートEthernet機器を、i.MX8M Plus搭載SoM「SSOM-i.MX8MP-Chinchilla」で次世代開発提案

2025年11月25日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社は、NXP i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXなど、2ポートEthernet構成で運用されている既存機器から、新規製品世代へ移行したいというお客様からの相談をきっかけに、NXP i.MX 8M Plus搭載SoM「SSOM-i.MX8MP-Chinchilla」を中核とした移行ソリューションの提供を開始しました。

既存の2ポートEthernet構成を維持しながら、CPU性能・AI処理・マルチメディア機能を大幅に引き上げ、次世代の産業用ゲートウェイ・IoT機器へのスムーズなステップアップを実現します。




◆相談のきっかけ：i.MX6＋2ポートEthernet機器の「次」をどうするか？
国内のあるメーカー様から、次のような相談が寄せられました。

・　現行製品は i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloX ベースのCPU SoMボードを使用
・　LAN1／LAN2を備えた 2ポートEthernetゲートウェイ機器として、長年安定出荷してきた

新製品では、

・　さらに高いCPU性能
・　画像認識などのAI機能
・　よりリッチなユーザーインターフェース（HMI）

を実現したい

しかし、現場システムの都合上、「2ポートEthernet構成だけは絶対に変えたくない」SoCを変えると、回路設計・ソフト移行・量産リスクが一気に増え、社内リソースだけでは不安など。

つまり、「i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXで築いてきた2ポートEthernet製品の“顔”はそのままに、中身だけを最新世代に入れ替えたい」というニーズです。

◆課題：性能・ライフサイクル・ネットワークを同時に満たす難しさ
・　i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXは、低消費電力かつコストバランスに優れ、産業用ゲートウェイやIoT機器のプラットフォームとして広く採用されてきました。

しかし、近年の要求はさらに厳しくなっています。

・　エッジ側での画像認識・異常検知などのAI処理
・　カメラ入力・高解像度HMI・クラウド連携が同時に動く負荷
・　製品ライフサイクル10年超を見据えたプラットフォーム更新の必要性

一方で、

・　「既存の2ポートEthernet配線や装置構成は変えたくない」
・　「全面再設計ではなく、リスクと工数を抑えた世代交代にしたい」

という現場の声も強く、性能・ライフサイクル・ネットワーク構成を同時に満たすことが大きな課題となっていました。

◆解決策：i.MX 8M Plus＋SSOM-i.MX8MP-Chinchilla で“2ポートEthernetのまま”世代交代
ポジティブワンはこの相談に対し、NXP i.MX 8M Plusを搭載したSoM「SSOM-i.MX8MP-Chinchilla」を核とする移行プランを提案しました。

1. CPU性能の世代交代
・　Cortex-A7／Cortex-A9世代のi.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXから、クアッドCortex-A53搭載のi.MX 8M Plusへ移行
・　既存アプリケーションの高速化に加え、コンテナ化や複数アプリの同時動作といった、新しいアーキテクチャも検討可能に

2. 2ポートEthernet構成の継承
・　i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXと同様に、2ポートEthernet構成をキャリアボード側で維持できるよう設計
・　既設設備の配線・制御システムを変えることなく、上位ネットワーク／現場ネットワーク、冗長構成などの現行構成をそのまま継承