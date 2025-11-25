i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXの2ポートEthernet機器を、i.MX8M Plus搭載SoM「SSOM-i.MX8MP-Chinchilla」で次世代開発提案
2025年11月25日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社は、NXP i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXなど、2ポートEthernet構成で運用されている既存機器から、新規製品世代へ移行したいというお客様からの相談をきっかけに、NXP i.MX 8M Plus搭載SoM「SSOM-i.MX8MP-Chinchilla」を中核とした移行ソリューションの提供を開始しました。
既存の2ポートEthernet構成を維持しながら、CPU性能・AI処理・マルチメディア機能を大幅に引き上げ、次世代の産業用ゲートウェイ・IoT機器へのスムーズなステップアップを実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335223&id=bodyimage1】
◆相談のきっかけ：i.MX6＋2ポートEthernet機器の「次」をどうするか？
国内のあるメーカー様から、次のような相談が寄せられました。
・ 現行製品は i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloX ベースのCPU SoMボードを使用
・ LAN1／LAN2を備えた 2ポートEthernetゲートウェイ機器として、長年安定出荷してきた
新製品では、
・ さらに高いCPU性能
・ 画像認識などのAI機能
・ よりリッチなユーザーインターフェース（HMI）
を実現したい
しかし、現場システムの都合上、「2ポートEthernet構成だけは絶対に変えたくない」SoCを変えると、回路設計・ソフト移行・量産リスクが一気に増え、社内リソースだけでは不安など。
つまり、「i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXで築いてきた2ポートEthernet製品の“顔”はそのままに、中身だけを最新世代に入れ替えたい」というニーズです。
◆課題：性能・ライフサイクル・ネットワークを同時に満たす難しさ
・ i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXは、低消費電力かつコストバランスに優れ、産業用ゲートウェイやIoT機器のプラットフォームとして広く採用されてきました。
しかし、近年の要求はさらに厳しくなっています。
・ エッジ側での画像認識・異常検知などのAI処理
・ カメラ入力・高解像度HMI・クラウド連携が同時に動く負荷
・ 製品ライフサイクル10年超を見据えたプラットフォーム更新の必要性
一方で、
・ 「既存の2ポートEthernet配線や装置構成は変えたくない」
・ 「全面再設計ではなく、リスクと工数を抑えた世代交代にしたい」
という現場の声も強く、性能・ライフサイクル・ネットワーク構成を同時に満たすことが大きな課題となっていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335223&id=bodyimage2】
◆解決策：i.MX 8M Plus＋SSOM-i.MX8MP-Chinchilla で“2ポートEthernetのまま”世代交代
ポジティブワンはこの相談に対し、NXP i.MX 8M Plusを搭載したSoM「SSOM-i.MX8MP-Chinchilla」を核とする移行プランを提案しました。
1. CPU性能の世代交代
・ Cortex-A7／Cortex-A9世代のi.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXから、クアッドCortex-A53搭載のi.MX 8M Plusへ移行
・ 既存アプリケーションの高速化に加え、コンテナ化や複数アプリの同時動作といった、新しいアーキテクチャも検討可能に
2. 2ポートEthernet構成の継承
・ i.MX 6ULL／i.MX 6UL／i.MX 6SoloXと同様に、2ポートEthernet構成をキャリアボード側で維持できるよう設計
・ 既設設備の配線・制御システムを変えることなく、上位ネットワーク／現場ネットワーク、冗長構成などの現行構成をそのまま継承
