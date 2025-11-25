人材不足を解決する“御社専属AI人材”誕生！ 「Lumina」正式リリース

株式会社ファーストイノベーション

東京都中央区のIT企業『株式会社ファーストイノベーション』（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、企業ごとの課題や文化に最適化された“業務対応型AI人材”を即戦力として提供する新サービス「Lumina（ルミナ）」を2025年9月より正式にリリースいたしました。人材不足・属人化・非効率といった課題をAIで解決し、生産性の飛躍的な向上を実現します。

少子高齢化や採用難による人材不足が深刻化する現代社会において、企業の成長を阻むのは「人が集まらない」「雇用・教育・退職の繰り返し」といった根本的な課題です。こうした背景のもと、ファーストイノベーションは、単なるAIツールの提供に留まらず、AIを「御社専属の人材」として共創する新サービス「Lumina（ルミナ）」を開発・提供開始いたしました。

「Lumina」は、秘書・顧問・コンサルの役割を担う“業務対応型AI人材”を企業ごとに設計し、最短3営業日で業務に投入可能とする革新的なサービスです。AIの導入・運用における壁を取り払い、実務レベルで即戦力となることを目的としています。

AIで支援する3つの領域

Luminaは以下の3本柱の業務に特化したパッケージを提供します。

１. AI秘書（文章・日常業務サポート）

メール作成、SNS投稿、顧客対応、議事録作成など、日常業務をAIが自動化。

正確な言語生成とリスク検証により、対応品質を担保します。

２. AI顧問（契約・資金サポート）

契約書・覚書ドラフト作成や法務リスクチェック、助成金調査、融資支援など、事務的・法的業務を網羅。

属人化しやすい知識やノウハウをAIが一括管理し、業務継続性を担保します。

３. AIコンサル（PR・マーケティング支援）

PR施策、SEO/MEO対策、SNSコンサル、イベント設計など、広報・集客・ブランド強化をトータルでサポート。

拡散性とリスク回避の両立をAIが実現します。

Lumina導入による効果

導入企業においては、以下のような業務改善が見込まれています。

SNS運用：週4時間 → 週20分に短縮（自動投稿＋画像生成）

契約書作成：1週間 → 15分（法務チェック含む）

経理業務：20時間 → 2時間（自動処理）

採用業務：1日4時間 → 30分

顧客対応文：1件30分 → 1分以下

補助金申請：3日 → 30分でドラフト出力

AIならではの24時間稼働・高精度処理により、「人件費削減」「スピード向上」「品質の安定化」を同時に実現します。

「辞めない社員」として企業に貢献

Luminaは一度設計すれば、知識を保持したまま休職・退職することもなく、常に一定の判断基準で業務を遂行します。感情や体調による判断のブレもなく、安定した成果を出し続ける“ぶれない参謀”として、組織の生産性を長期的に支えます。

・料金プラン（初期費用なし）

1モデル（1人分）：月額5万円（税別）～

3モデルパック：月額15万円（税別）

※いずれも設計・保守・改善費用を含みます。

導入の流れ（最短3営業日で実務開始）

無料相談：課題や目的をヒアリング

要件整理：業務内容や必要な役割を明確化

AI設計：御社専用のLuminaを生成

運用開始・改善：継続的なチューニングで効果を最大化

AI活用勉強会も実施中

契約前でも単発でご利用いただける「AI活用勉強会」（\100,000／回）を実施しています。導入前の理解促進や社内教育に最適です。対面・オンラインどちらでも対応可能です。

株式会社ファーストイノベーション 会社概要

社名：株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/