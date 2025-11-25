¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ©ÀµÂç³Ø¡Û¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î¤Þ¤Á¤òÉñÂæ¤ËÍ·¤Ö¡¢»º´±³ØÏ¢·È¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥´¥¿¥ó¥À¥Ç¥·¥¿¥ó¥À!!2025¡×
¡¡Î©ÀµÂç³Ø¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢³ØÄ¹¡§ËÌÂ¼¹Ô¿¡Ë¤ò´Þ¤à»º´±³Ø¤Î·×£²£± ÃÄÂÎ¤ÎÏ¢·È¡¦¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¡¢¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î¤Þ¤Á¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥´¥¿¥ó¥À¥Ç¥·¥¿¥ó¥À!!£²£°£²£µ¡×¤ò10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÀµÂç³Ø¤«¤é¤Ï¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¡¦»º³ØÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡Ö¤Á¤ç¤³¥ê¥¹¡×¤¬´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢SNS¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤µ¤ì¡¢£¹£¹¡ó¤ÎÊý¤¬¡Ö¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤âÆÀ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
¡¡¡Ö¥´¥¿¥ó¥À¥Ç¥·¥¿¥ó¥À!!¡×¤ÏÆ»Ï©¶õ´Ö¤ä¸ø³«¶õÃÏ¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¶õ´ÖÍø³èÍÑ¤Î¼Ò²ñ¼Â¸³¤Ê¤é¤Ó¤Ë»º´±³ØÍÍ¡¹¤ÊÃÄÂÎ¤ÎÏ¢·È¡¦¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ç£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëðµ»Ò¿À¼Ò ÎãÂçº×µÚ¤ÓÎãÂçº×¤ËÉÕÂÓ¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃÏ¸µÄ®²ñ¤Î¤ªº×¤ê¤È¤¢¤ï¤»¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥¨¥ê¥¢°ìÂÎ¤Ç¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜÅª
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¡Ö¾ì¡×¤ä¡Ö³èÆ°¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¡¢¢½»Ì±¤ä¥ï¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¶¯²½¡¢£"¤Þ¤Á¤Þ¤ë¤´¤È"³èÍÑ¡¢¤Î£³ÅÀ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¡Ö¤Þ¤Á¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
£³¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¡¡¡Æ»Ï©¶õ´Ö¤ä¸ø³«¶õÃÏ¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¶õ´Ö¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Á¤Ê¤«¤Ë£´¤Ä¤Î²ñ¾ì¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ
¡¡¢ª"¤Þ¤Á¤Þ¤ë¤´¤È"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤ò´Þ¤àÊ£¿ô²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¡¢²óÍ·À¤Î¸þ¾åÅù¤Ë´óÍ¿
¡¡¢Ì±´ÖÈ¯°Õ¤Ë¤Æ»º´±³Ø£²£°ÃÄÂÎ¤¬»²²è¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ
¡¡¢ª´ë¶È¤äÃÏ¸µÃÄÂÎ¡¢°û¿©Å¹¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¢Âç³Ø¡¢YouTuber¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥àÅùÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®
¡¡£³Æ»²²èÃÄÂÎ¤¬¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÇËÉÙ¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡¡¡¡¡¡
¢ªÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ
£´¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®²Ì
¡¡2023Ç¯¤è¤ê£²²ñ¾ì¡¦»²²èÃÄÂÎ11ÃÄÂÎ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë£³²ñ¾ì¡¦13ÃÄÂÎ¡¢2025Ç¯¤Ë£´²ñ¾ì¡¦21ÃÄÂÎ¤È³ÈÂç¡£¤Þ¤¿¡¢²óÅúÇ¤°Õ¤Ë¤è¤ëÍè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î½¸·×¿ô¤â2023Ç¯89Ì¾¡¢2024Ç¯167Ì¾¡¢2025Ç¯¤Ï410Ì¾¤È»²²èÃÄÂÎµÚ¤ÓÍè¾ì¼Ô¿ô¶¦¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤ÏÉÊÀî¶èÆâ¤òÃæ¿´¤Ë0-9ºÐ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬Ãæ¿´¤ÇËþÂÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢410Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢99¡ó¤ÎÊý¤Ë¡Ú¤È¤Æ¤âËþÂ¡Á¤ä¤äËþÂ¡Û¡¢¡Ú¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¡Û¤È²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
£µ¡¥»²²Ã³ØÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ë¶È¤ÎÊý¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤³¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢³Æ²ñ¾ì¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤ä¥ì¥â¥Í¡¼¥ÉÈÎÇä¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ö¸Þ½½²»½ç
¡¡iishinaê¡¦ê³Ø¸¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¦(Æ±)³ùÁÒ¥Ï¥à¡¦¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ê¡¦êµ×ÊÆÀß·×¡¦¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ð¥ì¡¼¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¥Ð¥ì¡¼¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¸ÞÈ¿ÅÄÎÁ°ûÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤·¤Ê¤¬¤ï¥·¥Æ¥£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡¦¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ê¡¦ê¥À¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ö¡¦¥¿¥«¥¿ÀèÀ¸¡¦À¾¸ÞÈ¿ÅÄ°ìÆó»°Ä®²ñ¡¦ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»ºê¡¦¥Ñ¡¼¥¯£²£´ê¡¦¥Ò¥¬¥Îê¡¦ê¥Ý¡¼¥é¡¦mugwump¡¦Î©ÀµÂç³Ø¤Á¤ç¤³¤Ã¤È"¥ê¥¹"¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à
¸å±ç
ÉÊÀî¶è¡¦Î©ÀµÂç³Ø
HP
¥´¥¿¥ó¥À¥Ç¥·¥¿¥ó¥À!!
https://gotanda-de-shitanda.studio.site/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Î©ÀµÂç³ØÃÏ°èÏ¢·È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼
¿ùËÜ¡¡¾µ±
¥á¡¼¥ë¡§sugimoto.masaki@rissho-univ.jp
