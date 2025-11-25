阿部興業（ABE）、創業80周年記念式典で Rhizomatiks × nendo × 真鍋大度氏 × ABE による特別演出を披露
阿部興業株式会社（東京都新宿区、社長 阿部清光）は、創業80周年を記念して開催した
「阿部興業株式会社 創業80周年記念 感謝の集い」において、テクノロジーとアートの融合で知
られる Rhizomatiks（ライゾマティクス）のプログラミング制御技術を中心に、nendoがデザイ
ンをし、阿部興業（ABE）が製作したドアシリーズ「8 doors / hidden shadow」を用いた特別演
出を披露しました。さらに、Rhizomatiks主宰の 真鍋大度氏が本演出のために制作したオリジナ
ル音楽 が加わり、プログラム制御されたドアと映像、音響が連動し、80周年の節目にふさわし
い革新的な演出が実現しました。
【演出映像】 URL https://youtu.be/H9lWvzI7zzQ
QR
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335220&id=bodyimage1】
【演出された様子】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335220&id=bodyimage2】
【演出内容（技術面含）】
会場中央に配置されたドアは、nendoがデザインを手がけ、ABEが製作したドアシリーズ
「8 doors / hidden shadow」の造形美とRhizomatiksのテクノロジーが融合した、ドア2種とLED
ディスプレイによる3面構成。下部に設置された特殊な4つの車輪がドアを自在に移動させ、
Rhizomatiksがプログラム制御した光と音に呼応して動くことで、空間全体が一体となるダイナ
ミックな演出を生み出しました。さらに、Rhizomatiks 主宰 真鍋大度氏が本演出のために制作
した音楽が重なり、映像・造形・音が精緻に連動する唯一無二の演出となりました。ABEが掲げ
る「日本に、そして世界に本物を届ける」というブランドメッセージを象徴する、革新的な演出
が完成しました。
【ドア２種とLEDディスプレイによる３面構成（８台）】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335220&id=bodyimage3】
阿部興業株式会社は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みな
がら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスま
でワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木
製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335220&id=bodyimage4】
配信元企業：阿部興業株式会社
「阿部興業株式会社 創業80周年記念 感謝の集い」において、テクノロジーとアートの融合で知
られる Rhizomatiks（ライゾマティクス）のプログラミング制御技術を中心に、nendoがデザイ
ンをし、阿部興業（ABE）が製作したドアシリーズ「8 doors / hidden shadow」を用いた特別演
出を披露しました。さらに、Rhizomatiks主宰の 真鍋大度氏が本演出のために制作したオリジナ
ル音楽 が加わり、プログラム制御されたドアと映像、音響が連動し、80周年の節目にふさわし
い革新的な演出が実現しました。
【演出映像】 URL https://youtu.be/H9lWvzI7zzQ
QR
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335220&id=bodyimage1】
【演出された様子】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335220&id=bodyimage2】
【演出内容（技術面含）】
会場中央に配置されたドアは、nendoがデザインを手がけ、ABEが製作したドアシリーズ
「8 doors / hidden shadow」の造形美とRhizomatiksのテクノロジーが融合した、ドア2種とLED
ディスプレイによる3面構成。下部に設置された特殊な4つの車輪がドアを自在に移動させ、
Rhizomatiksがプログラム制御した光と音に呼応して動くことで、空間全体が一体となるダイナ
ミックな演出を生み出しました。さらに、Rhizomatiks 主宰 真鍋大度氏が本演出のために制作
した音楽が重なり、映像・造形・音が精緻に連動する唯一無二の演出となりました。ABEが掲げ
る「日本に、そして世界に本物を届ける」というブランドメッセージを象徴する、革新的な演出
が完成しました。
【ドア２種とLEDディスプレイによる３面構成（８台）】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335220&id=bodyimage3】
阿部興業株式会社は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みな
がら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスま
でワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木
製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335220&id=bodyimage4】
配信元企業：阿部興業株式会社
プレスリリース詳細へ