垂直型ファンコイルの世界市場2025年、グローバル市場規模（単機型、二重機型）・分析レポートを発表
2025年11月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「垂直型ファンコイルの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、垂直型ファンコイルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界市場の概要
本レポートによると、世界の垂直型ファンコイル市場は2024年に約4億7,500万米ドルと評価され、2031年には約6億2,700万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.1％であり、ホテル、オフィス、集合住宅などの高層建築物における空調効率化の需要拡大が市場成長を牽引しています。
垂直型ファンコイルは、省スペース設計を特徴とする空調機器であり、建物の中央水循環システムに接続し、コイルを通じて空気を加熱または冷却します。コンパクトな垂直型構造により、各階の居室やオフィス区画ごとに個別制御が可能であり、快適性とエネルギー効率を両立します。
________________________________________
製品概要と機能特性
垂直型ファンコイルは、ファンと熱交換コイルを一体化した装置で、送風によって室内の空気を循環させ、コイルを通る温水または冷水により温度を調整します。この装置は特に高層ビルの縦方向の配管構造に適しており、個別ゾーン制御が容易である点が特徴です。
また、近年では静音性能やフィルター機能を強化したモデルの需要が増加しています。さらに、スマートビルディング技術との連携により、温度・湿度・風量を自動制御するIoT対応製品が注目されています。これにより、エネルギーコスト削減と運用効率の向上が実現されつつあります。
環境面では、省エネ型モーターや高効率熱交換器の採用が進み、建築物のグリーン認証（LEEDやBREEAMなど）取得を支援する設備としても位置付けられています。
________________________________________
政策・経済環境と市場影響
本レポートでは、米国の関税政策や国際的な環境基準が市場に与える影響についても分析しています。特に、各国の建築エネルギー効率規制が強化される中で、空調機器の高性能化と省エネルギー対応は企業競争力を左右する要素となっています。
アジア太平洋地域では都市化と不動産開発の拡大が続いており、新築マンションやホテル向けの空調需要が堅調です。北米および欧州では、既存建築物のリノベーションに伴うHVAC（暖房・換気・空調）システムの更新需要が増加しています。一方で、エネルギーコストの上昇や原材料価格の変動が、製造コストおよび製品価格に影響を与える懸念も指摘されています。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
市場はグローバルメーカーから地域特化企業まで多様なプレイヤーが存在し、製品性能、静音性、設置容易性、省エネ性を中心に競争が展開されています。主要企業には、DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.、Unilux CRFC Corporation、The Whalen Company、MDL Solutions、Swegon、Johnson Controls、Mestek Inc.、Level Solutions Group、Canyon Air Products、International Environmental Corporationなどが挙げられます。
DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.は世界最大級の空調機器メーカーとして、静音性と環境対応型設計に優れた製品を展開しています。Unilux CRFC CorporationとThe Whalen Companyは北米市場で高いシェアを持ち、特に集合住宅やホテル用の高性能ユニットで知られています。Johnson ControlsはIoT技術を活用したスマート空調制御システムに注力しており、商業施設やオフィスビル向けソリューションを拡大中です。
