北海道産純生クリームの豊かなミルク感とチーズの深いコク『北海道産純生クリームの濃密レアチーズ』全国の量販店のお歳暮コーナーにて発売

トーラク株式会社

トーラク株式会社（本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番、代表取締役社長：毛利 功一郎）は、「北海道産純生クリームの濃密レアチーズ」 を全国の量販店のお歳暮コーナーにて発売いたします。

商品画像

商品概要

「北海道産純生クリームの濃密レアチーズ」

商品画像

■商品特長

北海道産の純生クリームと濃厚な味わいのオーストラリア産クリームチーズを使用した、クリーミーで濃厚な味わいとなめらかなくちどけのレアチーズケーキです。

果実感のあるコンフィチュールが、食感と風味に変化をもたらしいっそう奥行きのある味わいに。こだわりとカジュアルさを兼ね備えたデザインも、贈り物に最適。外箱は省資材かつ保管性や輸送効率の良いコンパクト設計で、ＦＳＣ(R)認証（※）の段ボールを使用した思いやりの詰まったギフトセットです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100115/table/53_1_fe7cbc919dc970b528a87006e4486328.jpg?v=202511250258 ]

トーラク株式会社について

神戸土産の定番「神戸プリン」をはじめ、おうちで手軽にスイーツ作りを楽しんでいただける「らくらくホイップ」などを製造・販売しています。スイーツの可能性の探求に取り組み、新しい美味しさをお届けしています。

神戸プリンらくらくホイップ神戸シェフクラブ ロイヤルカスタードプリン





OEM事業も展開しており、品質と安全性を追求したトーラクのものづくりの技術を活かして、OEM生産やODM生産、PB商品の開発にも取り組んでおります。

常温デザートやチルドデザート、冷凍ホイップなど、御社の思いをかたちにいたします。

※詳しくは当社ホームページ お問い合わせページよりお問い合わせください。

お問い合わせURL：https://www.toraku.co.jp/contact/



【会社概要】

会社名：トーラク株式会社

所在地：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番

代表者：毛利 功一郎（代表取締役社長）

設立：1960年

URL：https://www.toraku.co.jp/

事業内容：チルドデザート事業、土産事業、クリーム事業、ギフト事業、OEM事業



【お客様からのお問い合わせ先】

《お客様相談室》

フリーダイヤル 0120-81-5500（通話無料）

受付時間：平日9:00～17:00（土、日、祝日、弊社休業日除く）

お問い合わせURL：https://www.toraku.co.jp/contact/