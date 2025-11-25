浮気の原因に夫婦仲は関係ない？結婚前から浮気をしていた割合は？──既婚者の浮気にまつわる疑問を調査！@約7,000人のアンケートからみた既婚者の浮気事情｜結婚と浮気に関する実態調査（第3報）
既婚者マッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル株式会社（東京都渋谷区 https://raisondetre-inc.co.jp/）は、2025年9月に20代～50代の既婚者男女約7,000人に「結婚と浮気」に関する実態調査を行いました。既婚者の浮気率は17%、その「浮気経験者」に絞った調査結果を第2報に続き、第3報として報告します！
第1報では、20代～50代既婚者の17％が「浮気したことがある」と判明しました。
第2報では、「浮気をした理由」や「浮気相手との関係性」を調査し、夫婦の仲の悪さや配偶者への不満が浮気の理由と回答する人は少ないことが分かりました。
そこで今回の第3報では、第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出し、「夫婦関係が良好であれば浮気しないのか」「結婚前は浮気をしたことがあるのか」など、浮気事情の実態を調査しています。
＜結果のポイント＞
・夫婦仲は無関係？浮気をする人は、夫婦仲に関係なく浮気をする人が多い傾向
→ 夫婦関係が良好であれば、浮気しませんか？「良好であれば浮気しない」と回答した人は約44％しかいない
→ 30代では「良好であれば浮気しない」と回答した人より「夫婦関係問わず浮気する」と回答した人が上回る結果
・浮気をする人は、結婚前から浮気をしていた？約8割近くもの人が‥
→ 結婚前、浮気をしたことがある人は約7割以上、8割近い結果に
→ 約半数の人が「結婚前、現在の配偶者との交際中に浮気したことがある」
・8割近くを占める反復性の浮気‥その浮気の理由は、より夫婦仲との関連性が薄い
→ 結婚前も浮気したことある人は、より衝動的な浮気の傾向が強い
「なんとなく、その場の雰囲気、気の迷い」「浮気相手に興味があった」「刺激がほしかった」「性欲を満たしたかった」「夫婦間では満たせない精神的な繋がりがある（繋がりが欲しかった）ため」「どちらかが単身赴任」の選択肢を浮気の理由とした人はそれぞれ約8割以上が「結婚前も浮気をしたことがある人」という結果
→ 夫婦仲や配偶者・家族への不満が「浮気の理由」の人は、「結婚前、浮気をしたことがない」人の割合が他の浮気理由に比べて多い
・浮気をしても配偶者への愛情に変化はない？浮気行為と配偶者への愛情は別領域
→ 「浮気後も愛情は変わらない」人は約36%と選択肢の中で一番多い回答
→ さらに「浮気をする前より愛情が深まった」人は約20%となり、浮気をしても変わらず愛情がある人は半数以上、6割近くを占める
→ 「浮気後、愛情がなくなった」人は 約5％、「浮気後、愛情が薄れた」人は約13％と配偶者への愛情が薄れる方向に変化があった人は2割に満たない
→ 30代では「浮気後、愛情がなくなった」人は約9%、「浮気後、愛情が薄れた」人は約2% と配偶者への愛情が薄れる方向に変化があった人はさらに少ない
＜調査概要＞
調査タイトル：結婚と浮気に関する実態調査（第3報）
調査期間 ：2025年9月29日～2025年9月30日
調査対象者 ：20～59歳の男女480人（男性240人、女性240人）
※第1報の回答者6,805人のうち「浮気したことがある」と回答した人の中から無作為に480人を抽出。
調査方法 ：インターネット調査（セルフ型アンケートツール「Freeasy」を利用）
エリア ：全国
調査機関 ：レゾンデートル株式会社（https://raisondetre-inc.co.jp/）
調査報告の掲載：https://healmate.jp/survey/
本報告の発表日：2025年11月18日