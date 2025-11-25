ナビトモ×ROYAL CRYSTAL COFFEE 【毎回即満席の大人気企画】「ROYAL CRYSTAL COFFEE 珈琲教室」（お土産付き）12月7日（日）開催決定！
松竹ブロードキャスティング株式会社が運営するコミュニティサイト「ナビトモ」は、
【エンタメで「楽しみ」がみつかる、「友達」と出会える】をテーマに運営しています。
そしてこの度、2025年5月、6月に開催し、即満席となった大人気企画、
「ROYAL CRYSTAL COFFEE 珈琲教室」（お土産付き）の開催が半年ぶりに決定しました。
◯開催日：2025年12月7日（日）10：00-12：00
◯募集人数：10名（先着順）
◯参加費： 3,000円（税込）
■「ROYAL CRYSTAL COFFEE 珈琲教室」詳細
自由が丘にある「ROYAL CRYSTAL COFFEE自由が丘店」で定期的に開催し、いつも満席となる人気の珈琲教室を、ナビトモ特別編としてアレンジ。ティータイムでは、淹れたての珈琲と相性抜群の焼き菓子をお召し上がりいただくとともに、ご自宅でも珈琲がお楽しみいただけるよう、ドリップパックのお土産もご用意しております。
第一部：珈琲について（座学）
＜珈琲の基本的な知識＞
世界の生産国～珈琲ができるまで。
第二部：珈琲の淹れ方入門（実技）
＜珈琲のたて方入門＞
講師によるデモンストレーションと実践。
最後は、ご自身で淹れた珈琲と共に焼き菓子をお楽しみいただきます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
●詳細・参加申し込み：
https://www.navi-tomo.com/special/detail.php?id=82(https://www.navi-tomo.com/special/detail.php?id=82)
ナビトモとは＜登録料・利用料無料＞
2025年3月に26周年を迎えたコミュニティサイト。
ブログや写真の投稿、会員主体のサークル活動などがお楽しみいただけるほか、
まち歩きや上映会、各種ワークショップなどのイベントも定期的に開催！
皆さんの新たな出会いを応援しています。
●ナビトモ：https://www.navi-tomo.com/(https://www.navi-tomo.com/)