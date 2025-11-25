クリプタクト、日本円建てステーブルコイン「JPYC」総額220万円分プレゼントキャンペーンを実施

株式会社pafin

暗号資産（仮想通貨）の自動損益計算サービス「クリプタクト」を運営する株式会社pafin（共同代表取締役 アズムデ アミン／斎藤 岳、以下「当社」）は、日本円建てステーブルコイン「JPYC」総額220万円分のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

背景

2025年10月、日本国内で初めて、日本円建ての電子決済手段（ステーブルコイン）であるJPYC(https://jpyc.co.jp/)が発行されました。日本円建てステーブルコインは日本円と1：1で交換可能であり、裏付け資産は日本円（預貯金および国債）によって保全されるため、価格変動リスクのないブロックチェーン上の資産としての役割を持ち、送金、決済、Web3.0サービスとの連携など様々なユースケースに活用されることが期待されています。

一方でユーザーがWeb3.0サービスを利用し、暗号資産をJPYC建てで売却した際の暗号資産の損益や、キャンペーンでJPYCを取得した際の所得、ガス代に使用した暗号資産の売却などは、取引所やブロックチェーンの履歴を基に雑所得を計算する必要があります。

本キャンペーンでは、JPYCの付与を通じて損益計算サービスをご利用いただき、その利便性を体験していただくことを目的としています。

キャンペーン概要

キャンペーン１.有料プラン新規購入者向け（抽選）

内容：新規で有料プランを購入した方の中から、抽選100名に10,000 JPYCを付与

景品：10,000 JPYC（総額100万円）

対象条件：

キャンペーン２.有料プラン新規購入者向け（先着）

- 有料プラン(https://www.cryptact.com/pricing)を新規購入 ※自動更新、アップグレード、ダウングレードは対象外- - 対象プラン：Basic / Prime / Pro / Pro+ / Pro Unlimited（データ保持プランは対象外）- クリプタクトにPolygonブロックチェーンのウォレットアドレスを同期する

内容：新規で有料プランを購入した先着1,000名に1,000 JPYCを付与

景品：1,000 JPYC（総額100万円）

対象条件：

キャンペーン３.新規無料会員登録者向け（抽選）

内容：期間内に新規無料会員登録した方の中から、抽選20名に10,000 JPYCを付与

景品：10,000 JPYC（総額20万円）

対象条件：

- クリプタクトへ新規無料会員登録(https://www.cryptact.com/)- クリプタクトにPolygonブロックチェーンのウォレットアドレスを同期する

キャンペーン概要（共通事項）

期間：2025年11月25日（火）～2025年12月31日（水）23:59

※キャンペーン２.は先着数に達し次第終了

参加に必要なもの：Polygonブロックチェーンのウォレットアドレス

参加方法（すべて共通）：

- 期間中に各キャンペーンの対象となる登録・購入を行う- 期間内にクリプタクトのDeFi機能でPolygonブロックチェーンのウォレットアドレスを同期- 期間終了から約2週間以内を目安に、当社より同期されているアドレスへ景品を付与※当選者への個別連絡は、景品の発送をもって代えさせていただきます。

【補足情報】

諸注意

クリプタクトについて

- いずれの景品もPolygonブロックチェーンのJPYCで付与します。- クリプタクトに同期いただいたウォレットアドレスに配布いたします。- ウォレットの準備方法は、クリプタクトブログ「MetaMaskの使い方(https://www.cryptact.com/blog/how-to-use-MetaMask)」等をご参照ください。無料会員登録・ログインはこちら :https://www.cryptact.com/- Polygonブロックチェーンのアドレスは「0x…」の形式です。ウォレットアドレスを申請する際には、Polygonブロックチェーンのアドレスであることをよくご確認のうえ、お申し込みください。アドレスに誤りがあった場合は、特典付与の対象外となります。- 複数の異なるウォレットアドレスを同期した場合は、最初に同期されたアドレスに送付いたします。- 複数アカウントで同一のウォレットアドレスの同期が確認された場合は、最初に同期されたアカウントのみをキャンペーン対象とします。- 配布時点までにウォレット同期を削除した場合は、景品を受け取ることができません。- 有料プラン購入後、お客様ご自身でブロックチェーンウォレットアドレスをご取得いただけない場合や、ウォレットの設定方法がご不明な場合でも、返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。- 有料プランを購入後、申込み手順を完了する前に先着に達した場合でも、返金はいたしかねます。- 本キャンペーンは予告なく終了または変更する可能性があります。

15 万人以上が利用する国内最大級の暗号資産損益計算プラットフォーム。暗号資産やステーブルコインの自動損益計算や資産管理により、確定申告の作業をサポートします。

現在26,000種類以上の暗号資産、120社以上の取引所、20以上のブロックチェーンに対応。

クリプタクトの詳細は以下のサービスページよりご確認ください。（メールアドレスのみで無料登録）

https://www.cryptact.com/

株式会社pafinについて

【会社概要】

会社名：株式会社pafin

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 フロンティア麹町5階

代表者：代表取締役 アズムデ アミン / 斎藤 岳

設立：2018年1月

URL：https://www.pafin.com/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@pafin