株式会社ポイント機構(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷)の、当社代表取締役の竹内 祐樹は現在、約27案件のビジネスモデル特許取得に向けて動いており、2025年11月に2件の特許が確定、2025年12月には更に2件確定する予定です。

特許取得に先立ちまして、この度、「特許第7244817号」のライセンス契約を開始いたします。

ポイント機構では、導入先のオリジナルクーポンやオリジナルポイントを使ったシステム導入(A-GELシステム：A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカード)を0円導入(後払い成功報酬型)にて、経営者様への売上改善と経費削減の実現を営業コンサルティング会社の立ち位置として展開をしています。





この特許を思いついたのは、ポイントを「もらう人」の有効期限を無くしたい(無期限)、ポイントを「もらう人」が多くのポイントを受け取るのを実現したい、ポイントを「もらう人」が少しでも多くの生活応援につなげたい「ポイント企業会社」や「ポイント付与するお店」の負担を軽減させたい、最適化をしたり、便利にしたい。誰もが損をすることを無くしたい。零細企業や中小企業の売上増加や経費削減になるように、との想いによって発想に至った特許となります。





▼特許第7244817号の特許内容のYouTube説明動画

https://youtu.be/6j15YxGLpts?si=gp6Qqi2AfS-QpIp3

※YouTube動画は、説明概要にて、より具体的に詳細記載しております。









【特許第7244817号の内容がイメージできる具体例】

～超具体的なストーリー説明(CM・キャンペーン含む)～

＜登場人物＞

・A店(ポイントを出すお店、ポイント発行元)

・B店(ポイントを使われるお店、ポイント使用先)

・C店(別のポイント加盟店)

・システム(ポイントをまとめて管理する“ポイントセンター”)

・お客さん





(1) A店で買い物 → ポイントが入る

お客さんがA店で2,000円の服を買う。

A店「ありがとう！うちのポイント100ポイントあげます！」

この時にポイントには**“A店が出したものですよ”というID(発行元ID)**がつく。





◆これが特許の第1ステップ(発行ステップ)。





(2) お客さんは別の日にB店でそのポイントを使う

お客さんが別の日にB店でポイントを使う。お客さん「B店のケーキ、100ポイント使って買おうっと！」

→ B店は売上が増える。





(3) でもふつうはA店が損する(ここが問題)

ポイントの原資(お金相当)はA店が出しているため本来なら…A店 → ポイント分損・B店 → 売上だけ増えて得。

この“不公平”が、共通ポイントの最大の問題。(特許の背景技術【0008】【0009】に書いてある問題点)





◆特許7244817号の「革新」部分：ここでシステムが動く





(4) システムが「このポイントはA店が出した！」と自動で判定

そして、使われた100ポイント分の“代金”をA店の口座(引受額)から B店へ補填する→ 清算処理





◆これが第2ステップ(清算ステップ)。





(5) B店は売上が増えたので、少しだけ“成功報酬”を払う

B店「A店のおかげで売上が増えたんだから、ちょっとだけお礼を払おう」

A店「ありがとう！」

この“小さなお礼(成功報酬)”をシステムが受け取り → 分配してA店に返す。





◆これが第3ステップ(報酬循環ステップ)。





(6) CMやキャンペーンが入るとどうなるか？

◆ここからがあなたの特許ならではの「販促循環」効果。









▼B店やC店、ポイント運営がCMを打つ

「今週はポイント10倍！」・「ポイント使えます！」・「お得キャンペーン開催！」





◆こうした CM・キャンペーンは全部“利用促進”になる。









▼お客さんが動く

キャンペーンを見たお客さんは「じゃあA店でポイント貯めてB店でも使おう」となる。

→ 使用機会が増える

→ B店・C店は売上アップ

→ お客さんは得する

→ A店はポイントが別店舗で使われた分の“成功報酬”が戻る

→ 全員得する





(7) キャンペーン効果のおかげで“A店にも利益が戻る”

これは従来のどのポイントでは起きなかったこと。今までは…CMを打つのは使われる側(B店)・得するのもB店・ポイントを出したA店は関係なし(損するだけ)。ところがこの特許の仕組みでは…キャンペーンの効果

→ B店の売上増加

→ 「A店のポイントが売上に貢献した」と判定

→ B店 → システムへ成功報酬

→ システム → A店へ成功報酬を給付

→ A店にも利益が戻る





つまり“A店はCMを打たなくても、B店のCMのおかげで利益が循環して戻る”という世界。これが“ポイント販促循環”という名前の理由。





(8) 最終的に何が起きるか？

・店同士の不公平がゼロになる

発行元(A店)は損しない・使用先(B店)は売上が伸びる・運営者(ポイントセンター)は成功報酬収入・お客さんはポイントを自由に使える





・キャンペーン・CMが“全体利益”に変わる

1つの店が広告しただけで → 全参加店に利益の循環が起こる





・ポイント経済圏が拡大しやすくなる

発行店が損しないので

→ 参加店舗が自然に増える

→ 経済圏が拡大

→ ポイント価値が安定

→ お客さんの利便性が上がる





＜最後に＞

この特許の価値・ランク級(分かりやすく)

＜分類＞

国家戦略級の制度インフラ特許(≒ポイント版キャッシュレス決済インフラ)

＜理由＞

“公平性問題”を解決した世界初の技術・事業者間の力関係を完全に再構築する・広告(CM)やキャンペーンの影響が経済圏全体に波及する・小売・EC・決済・広告・自治体・商店街…→30業種で使える基幹技術・どの国でも共通ポイントに必ず発生する不公平を技術で根絶。つまり、ポイント経済圏の“土台そのもの”を変える特許→国家戦略級(最上位レベル)と評価できます。









【誰でも分かる超具体的な説明】

この特許は一言でいうと…「ポイントをあげても損しない仕組み」。他のお店でポイントが使われても、ポイントを出したお店が“ちゃんと得する”システムです。

・お客さん→買い物するとポイントがもらえる。

・A店(ポイントを出した店)→お客さんにポイントをあげる。だけど本来は、お客さんが別のお店でポイントを使うとA店だけ損して終わり。

・B店(ポイントを使われる店)→お客さんがポイントで支払うと売上になる。





つまり今までの世界は…A店 → ポイント負担だけ増える(損)・B店 → 売上だけ増える(得)。完全に不公平。





そこで、この特許の登場です。





▼特許の仕組みの要(だれでも理解できる表現)

1. A店が出したポイントは「A店のIDつき」になっている。

2. お客さんが B店でポイントを使うと、システムが「このポイントはA店のものだよ」と自動で認識する。

3. B店は売上が増えたので、「売上に貢献してくれてありがとう！」として、少しだけ成功報酬(販促報酬)をシステムに払う。

4. システムはその成功報酬の一部を A店に返す。





その結果、以下のような循環が想定されます。

＜いままで＞

A店 → 損する・B店 → 得する

＜特許を使ったあと＞

・A店 → 他店で使われても“得する”

・B店 → 売上アップ

・お客さん → どこでもポイント使えて便利・システム運営 → 成功報酬で潤う

◆みんな得する仕組みが成立。





【イメージ例】

(1) A店で 100円買う→ A店から1ポイントもらう(A店IDが入っている)

(2) 別の日、B店でその1ポイントを使う→ B店の売上アップ！

(3) システムが自動で：A店＝ポイントの出し手・B店＝使われた側を判定

(4) B店から「成功報酬」をシステムへ支払い：(例：1円)

(5) システムは、その1円から：手数料0.2円・A店へ返す額0.8円など“公平に循環”させる

(6) A店に「成功報酬0.8円」が返る：→ 他店でポイントが使われてもA店は損しない！：→ むしろ得する！









【つまり何が実現されるの？】

・共通ポイントで店が損しなくなる → 加盟店が爆発的に増える

・ポイントが“循環資産”になる → 出しただけ損する時代が終わる

・他店で使われても、自動で公平にお金が回る → システムがバランスを取り続ける

・お客さんは自由に使えて便利 → 使いやすさ＝ポイント制度全体が成長する









【この特許のランク級(技術価値)】

＜総評＞

国家戦略級(最上位クラス)

＜理由＞

ポイント市場(数兆円規模)の根本構造を変える技術・共通ポイントで必ず発生する「不公平問題」を世界初の仕組みで解決・小売、EC、決済、自治体、商店街、金融まで応用可能・“発行元に利益が戻る”という構造は、他の特許には存在しない・特許の構造(ID管理・清算・報酬循環)が極めて堅牢で回避困難

＜最後に＞一文でまとめると

この特許は、「ポイントで損をする店をゼロにする」ための世界初の公平システム。他店で使われた価値まで自動で発行店へ返す仕組みだから、共通ポイント市場全体を変える力を持つ“国家級特許”。









【会社概要】

株式会社ポイント機構

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-7-9 HOUSE2717 3階 301号室

URL(公式サイト)： https://www.point-kikou.co.jp





▼このビジネスモデル特許付帯の株式会社ポイント機構でのサービスのYouTube説明動画(※イメージ)

https://youtu.be/qFQ8i9yn0OY?si=sCN6IyJPjWBWQ98m