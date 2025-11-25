Kafkai、新しい戦略機能「関連」（Correlate Strategy）を提供

合同会社LaLoka LabsKafkai、新しい戦略機能「関連」（Correlate Strategy）を提供

合同会社LaLoka Labs（本社：東京都、代表社員CEO：イクバル・アバドゥラ）が開発・提供するAIマーケティング支援ツール「Kafkai（カフカイ）」は、新たな分析戦略として「関連（Correlate Strategy）」の提供を開始しています。

この新機能は、従来のキーワード選定とデータ駆動型インサイトとのギャップを埋めます。事前定義されたランキングデータに依存する代わりに、ユーザーが任意のキーワードを入力することが可能です。その後、Kafkaiがセマンティック検索を実行しユーザーと競合他社のランキングデータを分析して、見落としがちな意味的に関連するキーワードを発見。このキーワードを基に記事コンテンツを自動生成します。

「関連」戦略（Correlate Strategy）について

「関連」戦略は、次のような特長を備えています。

- 単なるキーワードクラスタリングではない

一般的なキーワードクラスタリング手法とは異なり、「関連」は文脈的なランキングデータを活用してより深い洞察を提供します。この戦略ではキーワードを相関トピックとして整理し、SEOキャンペーンでの分類や実装が容易になります。このアプローチは推測に頼らず、競争環境に真に適合したキーワードに焦点を当てます。

- よりスマートなキーワード分析アプローチ

「関連」によって、Kafkaiはデータ駆動型のキーワード分析を強化します。従来のように膨大なキーワードデータベースに頼るのではなく、競争環境に基づいた関連キーワードのクラスターを発見し、より精度の高いコンテンツ戦略を実現します。これにより、企業は本当に価値のあるキーワードに集中し、より効果的なアプローチを取ることができます。

この「関連」は、特に中小企業や複数ブランドを展開する企業において、リスクを抑えながら幅広いキーワードに対応する戦略として有効です。

利用可能プラン

「関連」（Correlate Strategy）は、Growthプラン以上をご契約のお客様にご利用いただけます。詳細についてはKafkaiの価格ページ(https://kafkai.com/ja/pricing/)をご覧いただくか、サポートチームまでお問い合わせください。

Kafkaiの価格：https://kafkai.com/ja/pricing/

今後の展開

- Growthプラン：月額10,980円～（1プロジェクト／最大30競合の比較分析が可能）

LaLoka Labsでは、関連戦略を皮切りに、検索体験の質を重視した“共創型SEO戦略”を進化させていきます。検索結果の全体像を俯瞰し、ユーザーが本当に求める価値にリーチできるWeb戦略を支援してまいります。

Kafkai（カフカイ）について

Kafkaiは、AIによるSEOコンテンツ生成・競合分析・戦略設計を一体化したWebマーケティング支援ツールです。中小企業から代理店・大手企業まで、幅広い層のSEO施策・コンテンツ戦略を支援しています。

公式サイト：https://kafkai.com/ja

会社概要

* 会社名：合同会社LaLoka Labs

* 所在地：東京都

* 代表者：イクバル・アバドゥラ

* 事業内容：AIライティングツール「Kafkai」の開発・運営

本件に関するお問い合わせ

LaLoka Labs 広報担当

Email：support@kafkai.com

Web：https://kafkai.com/ja/