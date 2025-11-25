デビュー1ヶ月──ついに“初ステージ”へ5人組ガールズポップグループCrisp Melo（クリスプ・メロ）は、12月10日（水）に初のお披露目イベント「Crisp Melo Debut Showcase」を開催いたします。会場は、サンシャインシティ 噴水広場。本イベントは観覧無料で、Crisp Melo初の生パフォーマンスとなります。さらに、11月26日（水）には2ndシングル「ZERO TO THE LIGHT」がデジタル配信開始。そして、クリスマスシーズンの12月20日（土）には、東京タワー5階の“RED° SKY STADIUM”にて、グループ初のワンマンライブも実施します。

▼ Showcase（12/10）概要タイトル：Crisp Melo Debut Showcase日程：2025年12月10日（水）時間：17:30 開演（予定）会場： 池袋・サンシャインシティ 噴水広場（東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ B1）※観覧無料

2ndシングル「ZERO TO THE LIGHT」11月26日（水）デジタルリリース

憂鬱を越えて、“光”へ透明感あるメロディと躍動するビートが交差し、未来へ踏み出す勇気を描いたポップチューンデビュー曲「w0w」で“スイッチを入れた”彼女たちが、今作では“光をつかむ”ステージへ進む姿を表現した1曲となっています。Crisp（鋭く弾ける）とMelo（近づきたくなる優しさ）──対照的な二つの感情がひとつに重なり、Crisp Meloの世界観をさらに深める作品です。▼ 配信開始：2025年11月26日（水）Crisp Melo「ZERO TO THE LIGHT」https://lnk.to/CM_ZTTL

12月20日（土）東京タワーにて、初めてのワンマンライブ開催！

ショーケースから10日後となる12月20日（土）、Crisp Melo初となるデビューワンマンライブを開催します。クリスマス目前の特別な1日には、・クリスマスらしい特別企画・初披露の新曲・YouTube番組『すぷめろスイッチ』でメンバーが語った公約の実現企画など、Crisp Meloの魅力を一挙に体験できる内容を予定しています。東京タワーを望む特別なロケーションで、Crisp Meloの記念すべき初ワンマンライブをお楽しみください。▼ ワンマンライブ概要タイトル：Crisp Melo デビューワンマンライブ日程：2025年12月20日（土）開場／開演：16:30／17:00会場：RED° TOKYO TOWER “RED° SKY STADIUM”（東京都港区芝公園4丁目2－8 東京タワー RED° TOKYO TOWER 5階）会場HP：https://tokyotower.red-brand.jp/チケット価格：一般 1,000円（税込）、女性エリア 1,000円（税込）ローソンチケット：https://l-tike.com/crispmelo/

■ Crisp Melo2025年10月22日に1stシングル「w0w」でデビュー。キレのある“Crisp”な一面と、そっと寄り添う“Melo”な一面を行き来するガールズポップグループです。ステージでは弾けるようなパフォーマンスで魅了し、ファンとの時間ではやさしい空気感で心を近づける。そのギャップが、Crisp Meloの“らしさ”です。強さとやわらかさ。躍動と自然体。相反するように見える2つの魅力を、自分らしく兼ね備えていることが、Crisp Meloの魅力をつくり出しています。

■ オフィシャル情報オフィシャルサイト：https://www.crispmelo.com/YouTube：https://www.youtube.com/@crispmelo_officialX：https://x.com/crispmelo_infoTikTok：https://www.tiktok.com/@crispmelo_officialInstagram：https://www.instagram.com/crispmelo_official

■ 本件に関するお問い合わせメールアドレス：info@crispmelo.comまたはオフィシャルサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。