アイチューザー株式会社(本社：〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32、代表取締役社長 廣瀬 彬、以下、アイチューザー)は、宮城県・仙台市で実施している事業者向け太陽光発電設備等の共同購入事業「みんなの会社に太陽光」の入札結果を公表いたしました。 本年度の参加登録は、今月11月4日から2026年3月19日まで。

宮城県・仙台市「 みんなの会社に太陽光」の入札結果

2025年度の割引価格は以下の通り決定しました。

導入事例動画について

本事業で太陽光発電を導入された企業・施工を担当した販売施工事業者へお話を伺いました。以下よりご視聴いただけます。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=xwBZm8YaADg

販売施工事業者の選定について

共同購入事業では、優良かつ価格競争力のある販売施工事業者に本事業の施工を任せられるよう、厳しい事前審査と入札が行われています。 事前審査では、販売施工事業者は施工実績や施工・メンテナンス体制、財務状況などの観点で厳しくチェックされます。入札では事前審査に通過した販売施工事業者だけが参加し、最も安い価格を提示した販売施工事業者が事業の販売施工事業者として選ばれます。

みんなの会社に太陽光 （https://group-buy.jp/solar/business-miyagi/home）参加募集期間は、2026年3月19日 まで ※登録に費用はかからず、設置・契約の義務はありません。登録は5分程度で完了します。 ※施工の枠が埋まり次第、募集を締め切らせて頂く場合がございます。

共同購入事業「みんなの会社に太陽光」とは

複数の事業者が集まって生まれる大きな購買力を活かした購入の仕組みです。本事業への参加事業者は、販売施工事業者や製品を選定する手間を省きつつ、概算の設置費用や投資回収年数シミュレーションなど、検討に必要な資料を入手し、具体的な導入の検討をすすめる事が出来ます。販売施工事業者は、特定のエリア内でおおよその受注の目途をたてられるため、コストの合理化が図れ、販売施工価格を下げることが可能となります。自治体は、地域の再生可能エネルギーの普及を促進します。 共同購入事業は、このように全てのステークホルダーがメリットを享受できる、今までにない新しい事業です。

アイチューザーは自治体との間で共同購入事業に関する協定を締結し、事務局として参加事業者（太陽光発電設備の設置を希望する県内企業、学校法人、社会福祉法人等）の募集活動やサポート、販売施工事業者のフォローや入札の実施など、スムーズな事業の運営に努めます。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/r7zigyo-kyodokonyu-bosyu.htmlhttps://www.city.sendai.jp/kankyo/energyjiritsu/jigyoukyoudou.html

アイチューザー株式会社について

2008年に設立された iChoosr Ltd., は、オランダアムステルダムに本社をおき、オランダ、ベルギー、イギリス、アメリカ、日本において、再生可能エネルギーの普及を支援するサービスを提供・運営している会社です。 行動経済学に基づき、「消費者が、手間をかけず、安心して再生可能エネルギー製品の検討を進め、ご自身で選択する機会」を提供することを軸に、各国で再生可能エネルギー製品の共同購入事業を展開しています。 その日本法人であるアイチューザー株式会社は、2017年の設立以来、日本国内で事業を展開しており、2019年から開始した、住宅用・事業者向け 太陽光パネル・蓄電池の共同購入事業において、累計11万世帯を超える参加登録があり、今後もさらなる拡大を見込んでいます。 アイチューザーは、今後も共同購入の仕組みを通じて、再生可能エネルギーの普及促進と、地域に根ざした持続可能な社会づくりを支援してまいります。 企業サイト:https://ichoosr.com/ja-jp/ 当社は下記の自治体と協定を結びパートナーの関係を築いています。（2025年11月現在） ＜住宅用・事業者向け （10kW）＞都道府県：北海道 青森県 宮城県 群馬県 千葉県 東京都 新潟県 神奈川県山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 三重県 京都府 大阪府 和歌山県山口県 愛媛県 福岡県 長崎県 大分県 市町村：仙台市 さいたま市 みよし市 日進市 一宮市 長久手市 尾張旭市 西尾市京都市 神戸市 尼崎市 芦屋市 伊丹市 加古川市 宝塚市 高砂市 川西市 三田市 播磨町 稲美町 明石市 西宮市 猪名川町 小野市 桑名市 鳥取市 若桜町 新温泉町 ＜事業者向け（10kW以上）＞都道府県：宮城県 群馬県 千葉県 静岡県 岐阜県 愛媛県 山口県 福岡県 長崎県市町村：津市 四日市市 桑名市 一宮市 長久手市 日進市 みよし市西宮市 尼崎市 豊中市 吹田市

「みんなの会社に太陽光」 事業に関するお問い合わせ

担当：山粼フリーダイヤル：0120-203-500（受付時間：10:00～18:00）

リリースに関するお問い合わせ

担当：善養寺Mail： marketing.jp@ichoosr.co.jp