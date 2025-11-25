『未来の癒しを、リビングに。』を掲げる「RELAGE（リラージュ）」（株式会社G.Oホールディングス：大阪府大阪市）は、11月21日から12月1日の期間中【Amazon ブラックフライデー】にてRELAGE製品各種を《最大25%OFF》で販売いたします。このお得な期間に、今年一年頑張った自分へのご褒美や、大切なあの人に”癒し”をプレゼントしてみてはいかがでしょうか？ぜひこの機会をお見逃しなく。

■セール概要

https://go-hd.jp/cushions/RELAGE-redirect.html?to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fstores%2FRELAGE%2Fpage%2F58008D01-0CED-4620-A791-76CB85971F17&utm_source=sns&utm_medium=nsc&utm_campaign=relage_1119amazonbf

【セール期間】

・先行セール2025年11月21日(金) ～ 2025年11月23日(日)・本セール2025年11月24日(月) 0:00 ～ 2025年12月1日(月) 23:59

【 割引率 】

20 ~ 25%

■対象製品概要(一部のみ抜粋)

RELAGE EMS InnerCare Flex（腰・お腹ケア）

1日10分、EMS×温熱×振動で、疲労の溜まった腰・お腹のケア/トレーニングに。腰だけでなくお腹にも使えるインナーケア製品で、冷えや生理痛対策、腹筋トレにも活躍。薄型設計で服の下でも目立たず、“ながらケア”におすすめです。

販売元：株式会社G.Oホールディングス販売価格：22,000円（税込）割引後価格：17,600円（税込）

RELAGE EMS LegCare Flex（ふくらはぎケア）

好みや疲れ度合いに合わせてモードや強さの調整が可能寒さでむくみやすいふくらはぎを加圧と温熱、EMSのトリプル機能で包み込みます。ソファでくつろぎながら、至福のひとときを。

販売元：株式会社G.Oホールディングス販売価格：13,800円（税込）割引後価格：10,350円（税込）

■ブランド概要

『RELAGE』(リラージュ)

https://go-hd.jp/cushions/RELAGE-redirect.html?to=https%3A%2F%2Frelage.jp%2F&utm_source=sns&utm_medium=nsc&utm_campaign=relage_hp

「未来の癒しを、リビングに。」テクノロジーと実証がもたらす、サロン以上の癒しをあなたの手元に。忙しい現代だからこそ、ふと息をつける安らぎの瞬間を。先端テクノロジーと様々な専門領域の知見を活かし、サロンさながらの"ほぐし感"をリビングで手軽に味わえるよう追求。触れるたび、使うたび、まるで特別な空間にいるかのような満ち足りた感覚を、ご自宅にいながらいつでも手にしてほしい――。そんな想いから生まれた独自のデザインと機能性は、毎日をさりげなく“ちょっと贅沢に”し、心と身体にゆとりをもたらします。