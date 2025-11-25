株式会社ジェイグループホールディングス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：新田 治郎、東証マザーズ：3063)は、11月14日(金)から全国11店舗の焼酎ダイニング「芋蔵」にて、今年10月に台風22号と23号の被害に相次いで見舞われた八丈島と青ヶ島(東京都)の復興支援を目的とし、株式会社マインドシェアとともに両島でつくられる焼酎を提供。売上の一部を復興支援に寄付するフェアを開始しました。





八丈島青ヶ島の焼酎画像





■被害状況

今年10月、台風22号と23号が相次いで襲来し、断水や通信障害など生活インフラに深刻な被害を受けた東京都八丈島と青ヶ島。現在は、井戸などを活用した応急的な処置で断水は復旧したものの、水の使用量が増えると再び断水するおそれがあるとして節水が呼びかけられるなど、島民の生活は今なお不自由を強いられています。また、海底に敷かれた光ファイバーケーブルが損傷した可能性などから通信障害も確認されています。





この状況を受け、当社では全国の地域や自治体とともに地域創生やマーケティング支援に取り組んできた株式会社マインドシェアとともに、焼酎ダイニング「芋蔵」11店舗にて八丈島の“東京島酒”と青ヶ島の“青酎(あおちゅう)”を特別提供。これを機に、両商品の味や生産者の思い、造りの伝統などの物語や魅力を知ってもらうとともに、売上の一部を復興資金に寄付いたします。









■開催概要

フェア名称：「呑んで応援！八丈島・青ヶ島応援フェア in 芋蔵」

期間 ：2025年11月14日(金)～12月末日(予定)

会場 ：「芋蔵」全国11店舗

(所在地・営業時間は各店ページをご確認ください)

東京都 ：霞が関店／蒲田西口店／銀座店／渋谷新南口店／

新宿西口店／池袋東口店

神奈川県 ：桜木町店

愛知県 ：栄店／豊橋店／豊田店

静岡県 ：静岡店

内容 ：八丈島の“東京島酒”と青ヶ島の“青酎(あおちゅう)”を

特集提供(店舗・在庫により銘柄・度数が異なる／数量限定)

寄付 ：対象商品の売上の一部を八丈町・青ヶ島村等の復旧

復興支援に充当





提供予定銘柄(順不同)

〈八丈島(東京島酒)〉

八丈興発 ： 情け嶋 スタンダード／情け嶋 鬼ラベル

八丈島酒造： 八重椿／江戸酎

樫立酒造 ： 島の華

坂下酒造 ： 黒潮





〈青ヶ島(青酎／あおちゅう)〉

青ヶ島酒造：あおちゅう(青酎)

※在庫状況により変更・売切になる場合があります。









■代表コメント

・株式会社マインドシェア 代表取締役 今井 祥雅

「マインドシェアは、全国の地域や自治体とともに地域創生やマーケティング支援に取り組んできました。特に東京都の島しょ部においては、産品や観光の魅力を発信する事業を長年にわたり支援しており、島の人々の努力と文化を間近に見てきました。

今回のフェアは、そうしたご縁から生まれた“飲んで応援できる”取り組みです。お客様が島酒を味わうことをきっかけに、被災地への関心と継続的な支援の輪が広がることを願っています。」





・株式会社ジェイグループホールディングス 取締役社長 林 裕二

「芋蔵は“大人の居酒屋”として、希少な銘柄から定番まで、真に美味なる焼酎を厳選して提供してきました。島酒や青酎は、その中でも特に個性的で、土地の気候や造り手の技が生きる味わいです。私たちはその価値を深く理解し、敬意をもって扱っています。

このたびの台風被害を受け、少しでも早く応援の輪を広げたいとの思いから、緊急的に本フェアを企画・開催しました。

居酒屋での一杯が被災地の支援につながる――そんなきっかけを多くのお客様に届けたいと考えています。」









■会社概要

(企画)株式会社マインドシェア

事業内容 ： 商業マーケティング、地域活性支援 ほか

所在地 ： 東京都港区

代表取締役： 今井 祥雅

URL ： https://www.mindshare.co.jp/





(実施)株式会社ジェイグループホールディングス

事業内容 ： 飲食事業等(「芋蔵」ほか)

所在地 ： 愛知県名古屋市

取締役社長： 林 裕二／URL：https://www.jgroup.jp/