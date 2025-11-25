【MQグルメ大賞2025】MONOQLOが1138製品から選出した「激旨グルメ」の祭典！ 年末のご馳走はこれでキマり!!

株式会社晋遊舎2025年の集大成！ 1138製品から厳選した激旨グルメが大集合!!

今年も1年間、プロと一緒にありとあらゆる食べ物を本音評価で厳しくチェックしてきたMONOQLOグルメ。その中でも、自信を持って「絶対買い！」とおすすめできる製品だけを選出したのが、MQグルメ大賞です。

PR TIMESでは高評価を得た、間違いなしの10製品をご紹介します。

MONOQLOグルメとは？

テストするモノ批評誌『MONOQLO』が2024年から立ち上げたMONOQLOグルメ。編集部員と料理のプロで、グルメをテスト・評価しています。忖度・ヤラセ・広告一切なしの厳しい本音評価で見つけた、編集部が「心から推せる」グルメには“金賞”のマークを付与しています

編集部が自信を持っておすすめする絶対買いの「MQグルメ大賞2025」10選華やかな香りと極上のシビレ まさに極みの本格麻婆豆腐【麻婆豆腐の素】味の素Cook Do(R)＜極 麻辣麻婆豆腐用＞

実勢価格：355円／125g

本場四川の麻婆豆腐は、辛さ・痺れ感・コクが渾然一体となった深い味が特徴。そんな麻婆豆腐が簡単に作れるのが11製品中ベストになったCookDo(R)！ 豆豉のコクと風味を感じる味わいで、花椒の香りと痺れが際立ちます。

ゴロゴロッと大きな焼豚とパラッとごはんがTHE町中華【冷凍炒飯】ニチレイ 本格炒め炒飯(R)

実勢価格：429円／450g

お米一粒一粒が立っている絶妙なパラパラ感は、お店で食べる炒飯そのもの。程よくオイリーな仕上がりで、全体の味のバランスが最高です。

もっちりの皮とたっぷりの具 ビッグな無印は味も抜群！【冷凍餃子】無印良品 国産豚肉とニラの大きな餃子

実勢価格：590円／10個

サイズは大きく、ムチムチな皮にぎっしり詰まった具から溢れ出る肉汁……お店の餃子に求める要素が全て揃った冷凍餃子を発見！ 野菜の風味や食感も絶品です。

ごはんに約17cmの特大サーモンがド～ン！ 後のせプチプチいくらのウマさに感激【羽田空港の空弁】佐藤水産 後のせいくらとサーモンハラミ弁当

実勢価格：1380円

ふたを開けた瞬間、目に飛び込むのは弁当箱いっぱいに広がる大ぶりのサーモンハラミ！ 脂がのりつつもしつこくなく、程よい塩味と身のジューシーさが絶品です。特製の醤油に漬け込まれたいくらは粒感と風味が絶妙。別容器に分かれているので、お好みの量をかけて楽しめます。鮭魚醤とかつお出汁の香り豊かなごはんが全体を上品にまとめていて、味のバランスも見事。食べ進めるごとに幸せを感じられる至高の空弁です。

とろける焼き鯖の香ばしさとわさびの風味が電車のお供にもお土産にも最適な絶対王者！【東京駅の駅弁】番匠本店 おとなの焼き鯖寿し

実勢価格：1450円

全国から集まった110種の駅弁の頂点に輝いたのは、福井県の「おとなの焼き鯖寿し」でした。一般的な鯖寿司に多いのは〆鯖ですが、こちらは焼き鯖でひと味違います。旨みたっぷりの鯖は炙りで香ばしさが加わり、より深みのある味わいに。さらに、炙ることで表面化した鯖の脂がごはんの中の茎わさびと調和し、ジューシーなのにしつこくありません。駅弁の定番とも言える鯖寿司ですが、どれも同じと思わず、ぜひ試してほしい逸品です。

旨みしっかり後味さっぱり 脂の甘みが格別なやわらか近江牛【お取り寄せすき焼き】サカエヤ 【冷蔵】近江牛超吟撰 霜降り赤身すきやき用

実勢価格：4860円／300g

細かく入ったサシは融点が低く、すぐに溶けて肉全体とすき焼きの食材まで行き渡りました。モモ肉なのにしっとりしてやわらかく、肉質とカットの良さも伺えます。脂は甘みがある上品な味わいで、芳醇な香りも最高！ 近江牛を思う存分堪能できる逸品です。

噛むほどに溢れる極上の旨み 3cmの分厚いお肉に幸福感MAX！【お取り寄せステーキ】サカエヤ 【冷蔵】近江牛超吟撰 サーロインステーキ

実勢価格：1万2960円

届いた瞬間から期待が高まる、厚さ約3cmの堂々たるボリュームのステーキ肉。噛むごとに濃厚な旨みと甘く上品な脂が溢れます。やわらかくてシルキーな舌触りなのに食べ応えもある肉質は、ステーキ専門店顔負け。このクオリティを自宅で堪能できるなら価格にも納得です。

食後の血糖値上昇の予防には黒酢 伊藤園は酸味と甘みのバランスが◎【黒酢ドリンク】伊藤園 黒酢で活力 紙パック 200ml

実勢価格：128円

黒酢の酸味とりんごとマンゴーの自然な甘さが程よく、おいしくて飽きが来ない味わいです。1日1本を目安に食前に飲めば、黒酢に含まれる酢酸が血糖値の上昇を防いでくれます。

減塩かつ栄養バランスもバッチリ！ だし感もあってウマすぎる！【減塩カップ麺】BASE FOOD BASE YAKISOBA 塩焼きそば

実勢価格：336円／83g（めん65g）

ワシワシ食感の麺に、スパイスの効いたあっさり塩ソースが絶妙に絡みます。塩分やカロリー控えめでも物足りなさはなく、健康に気を使っている人もカップ焼きそばを楽しめます。

毎日食べたくなるやさしい味で脂質や塩分、カロリーも控えめ！【宅配弁当】シルバーライフ まごころケア食（健康バランス）

実勢価格：3262円／7食セット

主菜1品・副菜3品の献立で、どれも毎日食べたくなる味わいです。冷凍で届きレンチンですぐ食べられるので、忙しい毎日でもバランスのいい食事が続けられます。

