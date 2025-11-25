¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡¢¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Î2025Ç¯ÅÙÂ´¶È¼°¤òµó¹Ô¡ª 21¥«¹ñ66Ì¾¤¬½¤Î»¡¢Îß·×Â´¶ÈÀ¸¤Ï1,000Ì¾¤òÆÍÇË
¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢³ØÄ¹¡§ËÙµÁ¿Í¡Ë¤Ï11·î23Æü¡¢¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂ´¶È¼°¤òÅìµþ¹»¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙÆ±¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½¤Î»¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï66Ì¾¤Ç¡¢½Ð¿È¹ñ¤Ï21¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎß·×Â´¶ÈÀ¸¿ô¤Ï1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÄ¹¤ÎËÙµÁ¿Í¤Ï¡¢¼°¼¤ÇÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡¢66Ì¾¤Î¡Ø¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¡¦¥êー¥Àー¡Ù¤¬¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÂ´¶È¼°¤Ï¡¢±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÎß·×Â´¶ÈÀ¸¿ô¤¬1,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ÏÃÄ·ë¤·³Ø¤ÓÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½¤Î»¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³ØÄ¹ ËÙµÁ¿Í¤Ë¤è¤ë¼°¼
¤Þ¤¿¡¢2Ì¾¤ÎÂ´¶ÈÀ¸ÂåÉ½¤¬¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤À2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Federico Martin Taicher»á¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½Ð¿È¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½¤Î»¤Þ¤Ç¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãç´Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤ÀÆü¡¹¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMBA¤È¤¤¤¦¡ÈÎ¹¡É¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬½Å¤Í¤Æ¤¤¿µÄÏÀ¡¢¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤Ã¤¿Æ¤ÏÀ¡¢¿¼Ìë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¿ô¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¨¡¨¡¶¦¤ËÊâ¤àÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤Î¾Ï¤Ë¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢¤É¤¦¤«¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Federico Martin Taicher»á
³ØÀ¸ÂåÉ½¤ÎMa. Krystle Marianne Yap»á¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È¡Ë¤Ï¡¢¼«¹ñ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¹Ö¤ò½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î»Ö¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ö¤Ï¡¢µÕÀâÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿¼¤¯¸Ä¿ÍÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤êÂç¤¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤äÆâ¾Ê¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¼«¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë»Ö¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ö¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢MBA¤ÎÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î»ÈÌ¿¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÍ¦´º¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î³Ø¤Ó¤ÎÎ¹¤Î¿¿¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¡×
Ma. Krystle Marianne Yap»á
¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Î±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï2009Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢1,050Ì¾¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³ØÀ¸¤ÎÌó5³ä¤Ï³¤³°½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê³Ø½¬ÂÎ¸³¤ò¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Î½Ð¿È¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥ê¥Ù¥ê¥¢¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¿¥¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤¹¡£
¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È*²ÊÌÜ¤äÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥Àー¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¡¢³Æ¼ï³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î·Ð±ÄÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
* ¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥°¥íー¥Ó¥¹¤ÎÂ¤¸ì¡£
¡Ú±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
¡Ê1¡Ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È²ÊÌÜ¡×¤Î¼õ¹Ö
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¼Ò²ñ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È²ÊÌÜ¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTechnovate Thinking¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È¡¦¥·¥ó¥¥ó¥°¡Ë¡×¡ÖTechnovate Strategy¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃ²ÊÌÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖRobotics and AI Business Innovation¡×¡ÖInnovation through Virtual Teams¡×¤Ê¤É±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥àÆÈ¼«¤Î²ÊÌÜ¤òÂçÉý¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥á¥ó¥¿ー¥·¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊCMP¡Ë
¥°¥íー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CMP¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊMBA¿Íºà¤È´ë¶È¥Ñー¥È¥Êー¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CMP¤Ç¤Ï¡¢MBA¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò¼Â¼Ò²ñ¤Ç±þÍÑ¤¹¤ë2¤«·î´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡ÖÅý¹ç³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊILP¡Ë¡×¤È¡¢Äó·È´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ³ØÀ¸¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡ÖCMPÆÃÊÌ¥³ー¥¹¡×¤Î2¤Ä¤Î¼ÂÁ©·¿³Ø½¬¥³ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥³ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤ÏMBA¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤òÅý¹ç¤·¡¢¼ÂÌ³¤Ë±þÍÑ¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
CMP¾ÜºÙ¡§ https://www.globis.ac.jp/courses/corporate-mentorship-program/
¢¡¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡
¡ÊÆüËÜ¸ì¥×¥í¥°¥é¥à(https://mba.globis.ac.jp/?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=univ_top)¡Ã±Ñ¸ì¥×¥í¥°¥é¥à(https://www.globis.ac.jp/)¡Ë
¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î³«³Ø°ÊÍè¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯¡×¡Ö¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ö»Ö¤Î¾úÀ®¡×¤ò¶µ°éÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏÂ¤¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥êー¥ÀーÇÚ½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î5¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ª¤è¤ÓÀçÂæ¡¦¿å¸Í¡¦²£ÉÍ¤ÎÆÃÀß¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ë³«¹ÖµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2006Ç¯³«³ØÅö½é78Ì¾¤À¤Ã¤¿Æþ³Ø¼Ô¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç943Ì¾¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºß¹»À¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¤Ï¹ç·×£±Ëü3,000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë*¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óMBA¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ï¡¢º£¸å¤âÁÏÂ¤¤ÈÊÑ³×¤òÃ´¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È»þÂå¤ÎÀ¤³¦No. 1MBA¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
* »²¹Í¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡°ìÍ÷¡×
¢¡¥°¥íー¥Ó¥¹ ¡Êhttps://globis.co.jp(https://globis.co.jp)¡Ë
¥°¥íー¥Ó¥¹¤Ï1992Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¡Ö·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ò¥È¡¦¥«¥Í¡¦¥Á¥¨¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òÁÏ¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÊÑ³×¤ò¹Ô¤¦¡×¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢³Æ¼ï»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ò¥È¡×¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¯ー¥ë·¿¸¦½¤¤ä½¸¹ç¸¦½¤¤Ê¤ÉË¡¿Í¸þ¤±¿Íºà°éÀ®¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¤äÄê³ÛÀ©Æ°²è³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥Í¡×¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¦°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤ò±¿±Ä¡¢¡Ö¥Á¥¨¡×¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡ßÃÎ¸«Ï¿¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÁÏÂ¤¤ÈÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍG1¤Ë¤è¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹±¿±Ä¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍKIBOW ¤Ë¤è¤ë¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ó¥¹¡§
³Ø¹»Ë¡¿Í ¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡
¡¦ÆüËÜ¸ì¡ÊÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡¿±Ñ¸ì¡ÊÅìµþ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥íー¥Ó¥¹
¡¦¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥¯ー¥ë
¡¦¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥¯ー¥ë
¡¦´ë¶ÈÆâ¸¦½¤
¡¦½ÐÈÇ¡¿ÅÅ»Ò½ÐÈÇ
¡¦¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡ßÃÎ¸«Ï¿¡×¡¿¡ÖGLOBIS Insights¡×
¡¦¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¡¿¡ÖGLOBIS Unlimited¡×
¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÜÈà»×¡Ê¾å³¤¡Ë´ë¶È´ÉÍý»ðëÎÍ¸Â¸ø»Ê
GLOBIS Asia Pacific Pte. Ltd.
GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd.
GLOBIS Thailand Co., Ltd.
GLOBIS USA, Inc.
GLOBIS Europe BV
GLOBIS Manila Inc.
PT. GLOBIS INDONESIA HUB
¤½¤ÎÂ¾¤Î³èÆ°¡§
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍG1
¡¦°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍKIBOW
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLuckyFM°ñ¾ëÊüÁ÷
