岩崎本舗(株式会社岩崎食品、本社：長崎県西彼杵郡、代表取締役：岩崎 礼司)は、2025年12月28日(日)まで、冬のキャンペーンを開催中。限定商品＆お得な送料でお歳暮シーズンを盛り上げます。





詳細： https://0806.jp/event/page/seasoncp/





冬のキャンペーンイメージ画像









■まずはチェック！昨年人気No.1の食べくらべセット

詰め合わせギフトの中でも、昨年一番人気だったのが「三種食べくらべセット」。岩崎本舗の人気角煮まんじゅう3種類の食べ比べができます。





角煮まんじゅう三種食べくらべセット





長年、多くの方から支持されている「長崎角煮まんじゅう」をはじめ、極上の柔らかさの「大とろ角煮まんじゅう」は肉好きの方に、まろやかなチーズとタレの相性を楽しめる「チーズ角煮まんじゅう」はお子さまに大好評。家族みんなが大満足の詰め合わせギフトです。





角煮まんじゅうは自然解凍後に電子レンジ600W40秒であっという間にホカホカに。

冷え込む朝や夜にお腹と心を満たす逸品としておすすめです。





〈商品詳細〉

商品名 ：角煮まんじゅう三種食べくらべセット

商品内容：長崎角煮まんじゅう×4個

大とろ角煮まんじゅう×2個

チーズ角煮まんじゅう×2個

価格 ：5,150(税込)





全ての詰め合わせギフト商品は、用途に合わせてお熨斗紙を付けることが可能です。









■季節のギフトにぴったりの限定商品

一年の感謝を伝える御歳暮には風呂敷包の「冬ギフト」がおすすめ。

岩崎本舗の人気商品を、長崎にちなんだオリジナル風呂敷で包みお届けします。





冬ギフトABCセット各種風呂敷





冬ギフトAセットは、角煮まんじゅうと忙しい方に嬉しい簡単調理のご飯のお供を組み合わせ、長崎の伝統工芸「長崎ハタ」の柄をあしらった朱色の風呂敷で包みました。





冬ギフトAセット





風に乗って上へ昇ることから縁起物とされる長崎ハタは、相手のこれからの繁栄を願う贈答品として最適。風呂敷は繰り返し使えることから、お弁当包やマイバックへのアレンジも楽しめます。





〈商品詳細〉

商品名 ：冬ギフトAセット

商品内容：長崎角煮まんじゅう×3個・長崎角煮まぶし×3袋

オリジナル風呂敷「長崎ハタ」

価格 ：4,250円(税込)※送料・クール代込





商品名 ：冬ギフトBセット

商品内容：長崎角煮まんじゅう×4個・チーズ角煮まんじゅう×4個

オリジナル風呂敷「名所めぐり」

価格 ：5,880円(税込)※送料・クール代込





商品名 ：冬ギフトCセット

商品内容：長崎角煮まんじゅう×5個・大とろ角煮まんじゅう×5個

オリジナル風呂敷「長崎名物」

価格 ：7,000円(税込)※送料・クール代込









■ご当地グルメをお家で満喫

長崎角煮まんじゅうと九州グルメを組み合わせた岩崎本舗のシリーズ商品「よかコラボ」に、新商品「長崎角煮まんじゅうともつ鍋のセット」が登場！





長崎角煮まんじゅうともつ鍋のセット





セットのもつ鍋は「博多もつ鍋やまや」の博多もつ鍋。国産牛もつのクリーミーな味わいと、本醸造醤油と焼きあごをベースにしたスープが極上の旨味を生み出します。〆まで楽しめるちゃんぽん麺付きです。





角煮まんじゅうはビールのお供としても人気。ついお酒が欲しくなるもつ鍋とあわせて、年末年始を彩る贅沢なセットに仕上げました。九州の美味しいものを一度に楽しめる、グルメな方への贈り物にぴったりです。





〈商品詳細〉

商品名 ：長崎角煮まんじゅうともつ鍋のセット

商品内容：長崎角煮まんじゅう×6個・博多もつ鍋(あごだし醤油味)2-3人前

価格 ：8,200円(税込)※送料・クール代込

※包装紙不可

※もつ鍋セットの数量変更や単品販売はできかねます









■冬の送料キャンペーン概要

冬の送料キャンペーン概要





冬のキャンペーンは12月28日(日)まで開催しています。

相手も自分もどちらも嬉しいこの期間に、ぜひ角煮まんじゅうを贈りませんか。









■長崎角煮まんじゅうとは

◎第28回(1997年)長崎県特産品新作展 最優秀賞受賞

◎2019年1月「ながさき手みやげ大賞」 受賞

長崎独特の宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」のフルコースのなかの一品、東坡肉(とんぽうろう)を「もっと手軽に」「よりおいしく」と願い、岩崎本舗が豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮をふわっとした生地にはさみ込み誕生させました。豚バラ肉には、世界を駆け回り数年かけて探し出した「チリ産 アンデス高原豚」を使用。岩崎本舗専用の醤油や小麦粉を使いできる限り人の手で作り上げ、調味料(アミノ酸等)を使用せずに独自の味を追求しております。





長崎角煮まんじゅう









【会社概要】

社名 ： 株式会社岩崎食品(屋号：岩崎本舗)

所在地 ： 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006番地13

代表者 ： 代表取締役 岩崎 礼司(イワサキ ヒロシ)

創業 ： 1965年(昭和40年)4月

資本金 ： 5,000千円

業務内容： 角煮まんじゅうを含む食品の製造・販売

URL ： https://0806.jp/