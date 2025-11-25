地域企業が力強く成長・進化するための戦略セオリーとは？「PRO Market上場」をはじめ多様な戦略オプションを複合的に考察。「地域企業が成長・進化するメルクマールとしてのPRO Market」

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、2025年12月2日（火）16:00～17:40に、無料ウェビナー「地域企業が成長・進化するメルクマールとしてのPRO Market～その魅力と戦略シナリオ～」を開催いたします。URL： https://eu1.hubs.ly/H0pKJKz0(https://eu1.hubs.ly/H0pKJKz0)

現在、地域企業は厳しい経営環境に直面しております。中長期的な需要の伸び悩みに加え、インフレ経済によるコスト増、賃上げ圧力による人件費増、採用難や後継者不足といった課題が構造的に存在しております。不確実性が高まり、将来のビジョンを描くことすら困難な状況の中、企業は持続的な成長と進化を続けなければ存続が難しい時代になりました。こうした状況下で、企業が成長の中間目標として「PRO Market上場」を位置づけることは非常に有効な選択肢の一つです。

本ウェビナーでは、株式会社タナベコンサルティング 執行役員 IPO支援コンサルティング担当／ホールディングス・グループ経営担当 中須 悟、IPO支援 ゼネラルマネジャー 上場審査部長 佐久田 保、IPO支援 上場審査部長代理 渡辺 徹が登壇し、中小企業から中堅・中規模企業へ、そして中堅企業がさらに高いステージへとスピード感をもって成長するための戦略シナリオを考察いたします。また、その重要な要素として「PRO Market」の魅力について詳しく説明いたします。

地域企業が力強く成長・進化するための戦略セオリーをお伝えするとともに、上場だけにとどまらず、多様な戦略オプションを複合的に考察する講義をお届けいたします。ぜひ経営の一助としてご参加いただけますと幸いです。

■登壇者

株式会社タナベコンサルティング 執行役員

IPO支援コンサルティング担当／ホールディングス・グループ経営担当 中須 悟

「経営者をリードする」ことをモットーに、企業の財務収益構造や組織体制、資本構成を大局的かつ戦略的に改革するコンサルティングを得意としている。また上場・中堅企業における事業承継、ホールディング経営推進のスペシャリストとして、建設業、物流業、不動産業、製造業、小売・サービス業など幅広い業種での実績があり、全国で活躍中。CFPR認定者。

株式会社タナベコンサルティング IPO支援

ゼネラルマネジャー 上場審査部長 佐久田 保

複数の大手証券会社にて一貫して引受審査案件の責任者として多くのIPO、エクイティ、デット案件に関与した後に、M&A仲介業界にて上場指導、審査業務を管掌する上場審査部長として100社以上の東京プロマーケット（以下TPM）上場案件に関与し、約40社の上場企業を輩出。上場支援においては大企業から中小企業まで、またTPM新規上場のリーグトップを獲得するなど豊富な実績を有する。

株式会社タナベコンサルティング IPO支援

上場審査部長代理 渡辺 徹

大手証券会社にてリテール営業を経て、IPOコンサルティング業務に従事。その後、準大手証券会社にてIPOコンサルティング業務を継続し、引受審査部門の管理職としても活躍。IPOコンサルティングと引受審査の経験は20年以上におよび、新規上場や市場変更を達成した企業は20社を超える。

「地域企業が成長・進化するメルクマールとしてのPRO Market～その魅力と戦略シナリオ～」開催概要

■日時：2025年12月2日（火）16:00～17:40

■受講方法：オンライン配信（Zoom）

■参加費：無料

■申込方法：下記特設サイトの申込フォームよりお申込みください。

■申込期限：2025年12月1日（月）15:00

■注意事項

・ご来場は不要です。ご自身のパソコンやスマートフォンからご視聴いただけます。

・リアルタイム配信です 。

・通信料はお客様のご負担となります。

・Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い場所でご視聴ください。

・同業者様のお申込みはご遠慮いただいております。

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。