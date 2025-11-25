叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、展望列車「舞」のデビュー日を２０２５年１２月１日（月）に決定しましたのでお知らせいたします。展望列車「舞」は、まるで着物をまとって旅をするような、特別な時間をお届けすることをコンセプトに、京都洛北にゆかりのある四季折々の風景を、伝統的な着物の文様をモチーフに、今様に織り込みました。和柄の繊細な美しさで日本の四季折々の情景を表し、列車で過ごす時間が、移動にとどまらない「旅そのもの」となることを目指しています。運行開始当日は「展望列車『舞』デビュー記念乗車券」およびグッズを発売するほか、出町柳駅で初列車の出発式を行います。

叡山電車ホームページ「舞」Ｗｅｂサイト https://eizandensha.co.jp/about/mai/（公開予定12/1）１．運行開始日 ２０２５年１２月１日（月）２．運行区間 主に鞍馬線（出町柳駅～鞍馬駅間）３．運行時刻表（昼間時間帯）①２０２５年１２月１日（月）は以下の時刻表で運行します。

②２０２５年１２月２日（火）以降、当分の間は以下の時刻表で運行します。※木曜日は運行いたしません。※２０２５年１２月６日（土）、７日（日）は運行いたしません。

４．運 賃 乗車区間の普通運賃（特別料金は不要です）【例】出町柳駅～鞍馬駅 大人片道４７０円、小児片道２４０円５．展望列車「舞」出発式について運行開始当日は、出町柳駅１０時１５分発の鞍馬駅ゆきから運行します。それに先立ち、次の通り出発式を行います。開催日時 ２０２５年１２月１日（月） １０時００分～１０時１５分頃開催場所 出町柳駅改札内内 容駅長及び運転士へ花束贈呈１０時１５分発展望列車「舞」へ駅長による出発合図６．「展望列車『舞』デビュー記念乗車券」の発売展望列車「舞」のイラストやロゴマークが描かれた硬券タイプ（縦３０ｍｍ×横５７．５ｍｍ）の記念乗車券を台紙に収めたものです。発売価格 １セット ５００円セット内容 乗車駅から２８０円区間の乗車券（大人）１枚乗車駅から２２０円区間の乗車券（大人）１枚発 売 数 ５００セット限定 ※なくなり次第、発売を終了します。発売期間 ２０２５年１２月１日（月）～２０２６年３月３１日（火）発売場所 出町柳駅発売時間 初発～終発 ※２０２５年１２月１日（月）のみ６:００～終発※日付は２０２５年１２月１日を押印しています。各乗車券とも２０２６年３月３１日までの １回限り有効です。※シリアルナンバーはランダムです。ナンバーの指定はできません。※状況によりお１人さまあたりの発売数を制限する場合があります。※今後開催される各種イベント等で発売する場合がございます。

「展望列車『舞』デビュー記念乗車券」のイメージ

７．「展望列車『舞』デビュー記念アクリルスタンド」の発売 展望列車「舞」のイラストやロゴマークが描かれた縦１５０ｍｍ×横１３０ｍｍのアクリルスタンドです。発売価格 １セット １,０００円（税込）発売場所 出町柳駅発売時間 初発～終発 ※２０２５年１２月１日（月）のみ６:００～終発※状況によりお１人さまあたりの発売数を制限する場合があります。※今後開催される各種イベント等で発売する場合がございます。

「展望列車『舞』デビュー記念アクリルスタンド」のイメージ

