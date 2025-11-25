株式会社ホイッスル三好(本社：東京都杉並区、代表取締役社長：三好一太朗)が運営する「中国ラーメン揚州商人」は、冬の季節商品として20年以上前から毎年ご好評いただいている「冬かきラーメン」の「かき」を「広島産Lサイズ」にバージョンアップし、2025年12月1日(月)～2026年3月1日(日)までの期間限定で、首都圏38店舗にて販売いたします。

磯の香りとプリプリ食感の「広島産Lサイズかき」が織りなす極上の一杯

「冬かきラーメン」は、毎年多くのお客様から愛され続ける、中国ラーメン揚州商人の冬の定番商品です。今年の「冬かきラーメン」は、使用する「かき」を広島産のLサイズにバージョンアップ。これにより、かき特有のクリーミーさが格段に増し、かきの旨味が凝縮した濃厚なスープをさらに上品な旨味へと引き上げています。豊かな磯の香りが漂うスープに、食べ応えのあるプリプリとした食感のかきが加わり、かき好きにはたまらない、満足感の高い一杯に仕上がっています。





【商品概要】

●販売店舗 ： 中国ラーメン揚州商人全店舗

●販売期間 ： 2025年12月1日(月)～2026年3月1日(日)予定

●価格 ： 1,280円～1,300円(税込)

※店舗によって価格が異なります

●主な具材 ： かき、わかめ、のり など

●トッピング(かきトッピングでさらに贅沢に！)

かきトッピング(3個)： プラス320円(税込)

かきトッピング(6個)： プラス640円(税込)





【4種類の自家製麺から選べるこだわり】

当社の「中国ラーメン」へのこだわりから生まれた、以下の4種類の自家製麺からお選びいただけます。

上品なコシの細麺 ： 「柳麺(りゅうめん)」

もちもちとした食感の中太麺： 「揚州麺(ようしゅうめん)」

独自開発した極太麺 ： 「刀切麺(とうせつめん)」

美味しくて健康に配慮した ： 「低糖質麺」(＋130円(税込)

油めんは+180円(税込) 大盛り＋250円(税込)





【中国ラーメン揚州商人について】

「中国ラーメン揚州商人」は、昭和63年創業の株式会社ホイッスル三好が運営する中国ラーメン専門店です。東京、埼玉、神奈川、千葉の首都圏に38店舗を展開。ラーメンだけでなく、点心や本格的な一品料理も提供し、お客様に多様な中国の食文化を楽しんでいただいています。





【会社概要】

商号 ： 株式会社ホイッスル三好

代表者 ： 代表取締役社長 三好 一太朗

所在地 ： 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-46-9 YS第一ビル2階

事業内容 ： 「中国ラーメン揚州商人」38店舗

