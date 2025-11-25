【TAC公務員】オンラインセミナー「今からでも公務員って目指せるの？」を11/29（土）に開催！
TAC株式会社
2025年11月29日（土）11:00 ～12:00 TAC横浜校から配信！
■日時／場所
- 担 当 講 師
- 参 加 方 法
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
TACなら今から始めても大丈夫！短期決戦になるからこそ、公務員試験を見極めなければなりません。
短期間で最終合格できるノウハウがTACにはあります。
学習を開始する時期に応じて最適なコースがあるので、「公務員がいいな」と思ったらいつでも始められます！
2025年11月29日(土) 11：00～12：00
ＴＡＣ横浜校から配信
TAC公務員講座 夏苅 美貴子 講師
数的処理と自然科学を担当し、志望動機などの優しい添削に定評があります！
個別カウンセリングなどで進路相談や悩み相談に乗ります。
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html