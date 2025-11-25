昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉は、毎月26日の「風呂の日」に「源泉パック」「クーポン券プレゼント」などの特典を多数ご用意しています

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、毎月26日（風呂の日）に、特別なイベントを盛りだくさんで実施します。

玉川温泉の泉質はPh10を誇る強アルカリ性単純温泉。肌表面の角質を落とす効果があるため「美肌の湯」と言われています。そんな泉質を活かし、源泉を染み込ませたパックを顔に乗せたまま温泉に浸かることができる「源泉パック」のサービスを風呂の日限定で無料提供しています。

また、次回来館時に使える「200円入館割引券」や、ソフトクリームやお食事券が来館毎にプレゼントされる「スタンプラリークーポン券」を風呂の日限定で来館者にお渡ししています。さらに会員さまには嬉しい「ポイント2倍」、これから会員になりたい方には会員カード無料発行も実施します。

そして、玉川温泉からCDデビューしている「支配人くりさき」による特別ライブも開催。パワフルな歌声とパフォーマンスをお楽しみください。

風呂の日に、少しでも多くの方に大きな浴槽で楽しくリフレッシュしていただきたいと、毎月26日の風呂の日特典をご用意しています。

◎源泉パック

日時：毎月26日 10時～20時

場所：男女浴室

参加費：無料

利用方法：専用の源泉が入ったボトルから、圧縮フェイスパックに源泉を染み込ませてご利用ください。

◎来館者特典

日時：毎月26日 平日10時～22時、土日祝日5時～22時

場所：フロント

特典内容：200円入館割引券2枚／スタンプラリークーポン券1枚をお渡しします

◎会員特典

日時：毎月26日 平日10時～22時、土日祝日5時～22時

特典内容：会員ポイント2倍／新規会員カード作成無料（通常220円）

場所：フロントで承ります

◎風呂の日ライブ

日時：毎月26日 13時～14時

場所：2階大広間

参加費：無料

※いずれも入館される方が対象です。入館料がかかります

■昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉（ph10）を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の本格的な天然温泉です。ときがわ町の、のどかな里山の中で、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/