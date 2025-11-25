【MURONE】現場ならではの視点で製品開発!!　小型自動倉庫　Murop+迅　を　国際ロボット展　KISTECブースにて出展

株式会社MURONE

株式会社MURONE（本社 神奈川県横浜市鶴見区 代表取締役社長 室根貴之）は、2025年12月3日から6日にビッグサイトで開催される「IREX 国際ロボット展」に初めて出展いたします。

今回の出展は、KISTECブースにて出展となります。（西棟 コマ番号W4-162）

共創によって生まれた自社ブランド muroppArts (R) の開発品を展示します。

実際に触れていただくことも可能ですので、ぜひ弊社ブースまでお立ち寄りください。





展示品- murop＋迅 （ムロップラスジン）Murop＋迅 実機

本製品は、株式会社MURONEが、独自開発したA4サイズ（深さ約40mm）のトレイを20棚収納できる小型自動倉庫です。

道具の管理が大変、何がどこにあるんだっけ？ 在庫は？そんなお悩みを解決致します。

迅という名前から、この倉庫は迅速にモノを取り出したり収納ができます。

付属タブレットから取り出したいものを確認しボタンを押すだけで取り出すことが可能。

収納もボタンひとつで迅速に、何が入ったのかを自動で記録いたします。

中小企業規模で導入しやすい小さいけどたっぷり入る自動倉庫です。

わかりやすい操作方法で現場の備品管理や在庫管理、またA4サイズに対応していますので、機密書類やマニュアルなどの格納にもご使用いただけます。

12月4日11時からと12月5日11時40分からそれぞれ10分間、プレゼンステージにて製品説明を行いますので、ご参加いただけると幸いです。

トレイを取出した状態

・MURONEについて

会社名：株式会社MURONE

代表：代表取締役社長 室根 貴之

設立：1969年7月1日



事業内容：マシニング加工・鋳物加工、企画、開発、設計、組立

所在地：神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷2-39-53

URL：https://murone.co.jp/

Instaglam:https://www.instagram.com/hoamurone/

【お問い合わせ先】

株式会社 MURONE

企画部

松野 元樹

Tel：045-573-2932

E-mal: m-design@murone.co.jp

小型自動倉庫や装置の受注開発（企画・設計から組立まで一気通貫）承ります。