智元创新（上海）科技股份有限公司

ヒューマノイド企業のAgiBot（智元ロボット、本社：中華人民共和国、上海市）は、2025年12月3日～6日まで東京ビッグサイトで開催されるiREX 2025（2025国際ロボット展）への出展を発表しました。

iREX2025（2025国際ロボット展）の出展概要

- 出展期間：2025年12月3日（水）～6日（土）10時～17時- 場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）- リアル会場小間番号：E7-52(https://irex.nikkan.co.jp/exhibitor?auth_token=2be3e919175ba6ac776e93e55dd01208&search_param_freeword=Agibot)- 展示＆デモンストレーション予定のヒト型ロボット（ヒューマノイド）：⮚ AgiBot A2：商用規模導入を初めて実現するフルサイズヒューマノイド⮚ AgiBot X2：高い運動性能とインタラクション能力を両立したヒューマノイド⮚ AgiBot G2：産業レベルのインタラクションと作業能力を備えたヒューマノイド

AgiBot（智元ロボット）について

AgiBot（智元ロボット）は、2023年2月に設立されたヒューマノイド企業です。グローバル大手企業の中核幹部や人工知能分野のトップ科学者など、業界の豊富な経験を持つメンバーによって共同創業されました。若い革新的な企業として、世界の知能ロボット分野におけるリーディングカンパニーを目指しています。創業から2年半の間、常にエンボディードAI分野の発展を推進することに尽力しています。詳しくは、日本語のWEBサイト（https://jp.agibot.com/ (https://jp.agibot.com/)）をご覧ください。