Qoo10最大の楽しいショッピング祭り！ 2025年冬の「20％メガ割」は、11/21（金）～12/3（水）に開催！内側からの美しさを目指すインナービューティーが充実！

eBay Japan合同会社

eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）が運営するオンライン総合ショッピングモール「Qoo10」は、2025年最後の「20%メガ割」セールを、2025年11月21日（金）17時から12月3日（水）まで開催します。

「20%メガ割」は、年4回開催しているQoo10最大の楽しいショッピング祭りです。セール期間を3回に分けて、期間ごとに20%メガ割クーポン（最大1万円割引）をプレゼントします。これに加えて、組み合わせるとさらにお得になるショップクーポンの提供や、決済サービスごとのキャンペーンも実施します。

今回のメガ割期間中では、インナービューティー関連のアイテムを強化し、体の内側から美しくなりたいお客様を応援していきます。また、Qoo10公式のおすすめブランドを紹介する「メガ推し」コーナーでは、ビューティーアイテムのメガ割限定スペシャルセットをご用意しました。さらに、冬のお出かけを楽しくさせるファッションアイテムも数多くご用意しています。

Qoo10は、すぐに欲しいものから少し先を見据えてのお買い物まで、あらゆる用途にご活用いただけるよう、コスメやファッションアイテムだけでなく、生活用品や家電製品まで、お得で魅力ある商品を取り揃え、お客様の欲しい商品がより手軽に楽しくショッピングできるよう、盛り上げていきます。

「20％メガ割」セール概要

開催期間：2025年11月21日（金）17:00～12月3日（水）23:59

URL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=162288

内容：

・20％メガ割クーポン（最大1万円割引）でお得になるセールを開催。

・特設コーナーとして「Q ONLY」「Inner Beauty ブランドリレーセール」「メガ推し」「リアルタイムランキング」「急上昇ショップ」「Live Shopping」「人気キーワード」「公式BRAND館」などを設置しています。

クーポン：最大20%割引のクーポンを、セール期間中3回に分けてプレゼントします。1枚につき、最大1万円分の割引、100円以上購入で使用可能です。

※クーポン利用条件等の詳細は、キャンペーンページをご参照ください。

eBay Japan合同会社

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始した「Qoo10」は、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活用品・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日休み）TEL：050-5840-9100