HTMLとは？HTMLファイルの開き方をご紹介
インターネットを閲覧していると、「HTML」という言葉を目にすることがあるでしょう。Webページを作成したり、メールの署名を編集したりする際に、HTMLという形式で保存することがあります。しかし、HTMLとは一体何なのか、どのようにファイルを開けばよいのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、HTMLの基本的な概念から、HTMLファイルの開き方、編集方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。また、HTMLファイルが破損してしまった場合の復元方法についてもご紹介します。
HTMLとは何か？
HTML（HyperText Markup Language）は、Webページを作成するための標準的なマークアップ言語です。1990年代初頭にティム・バーナーズ=リーによって開発され、現在のインターネットの基盤となっています。
HTMLは、文章に「タグ」と呼ばれる特殊な記号を使って構造や意味を付与します。例えば、見出しには＜h1＞タグ、段落には＜p＞タグを使用することで、ブラウザがその内容をどのように表示すべきかを理解できるようになります。
HTMLの主な特徴
構造化されたコンテンツ: HTMLは文書に論理的な構造を与え、見出し、段落、リスト、表などを明確に区別します。
ハイパーリンク機能: 他のページへのリンクを簡単に作成でき、これがWebの「ハイパーテキスト」の核心です。
マルチメディア対応: テキストだけでなく、画像、動画、音声などのメディアを埋め込むことができます。
プラットフォーム非依存: どのオペレーティングシステムやデバイスでも、ブラウザさえあれば同じように表示されます。
HTMLファイルの特徴と拡張子
HTMLファイルは、通常「.html」または「.htm」という拡張子で保存されます。これらのファイルは本質的にはテキストファイルであり、メモ帳などのシンプルなテキストエディタでも開くことができます。
HTMLファイルを開くと、＜html＞、＜head＞、＜body＞などのタグで囲まれたコードが表示されます。これらのタグは、Webブラウザに対してコンテンツをどのように解釈し、表示するかを指示する役割を果たします。
HTMLファイルの開き方
HTMLファイルを開く方法は、目的によって異なります。単に内容を確認したいのか、それとも編集したいのかによって、適切な方法を選択しましょう。
方法1: Webブラウザで開く
最も一般的な方法は、Webブラウザで開くことです。
Windows での手順:
HTMLファイルを右クリックします
「プログラムから開く」を選択します
Google Chrome、Microsoft Edge、Firefoxなどのブラウザを選択します
ブラウザが起動し、Webページとして表示されます
Mac での手順:
HTMLファイルを右クリック（またはControlキーを押しながらクリック）します
「このアプリケーションで開く」を選択します
Safari、Chrome、Firefoxなどのブラウザを選択します
また、HTMLファイルをブラウザのウィンドウに直接ドラッグ&ドロップすることでも開くことができます。
方法2: テキストエディタで開く
HTMLコードを確認したり編集したりする場合は、テキストエディタを使用します。
