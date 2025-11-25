直交軸減速機の世界市場2025年、グローバル市場規模（垂直型、水平型）・分析レポートを発表
2025年11月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「直交軸減速機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、直交軸減速機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界市場の概要
本レポートによると、世界の直交軸減速機市場は2024年に約9億5,900万米ドルと評価され、2031年には約12億1,000万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.4％であり、安定的な成長が予測されています。機械産業の自動化、製造ラインの高効率化、そして農業や印刷分野での機械導入拡大が市場拡大を支える要因です。
直交軸減速機は、入力軸と出力軸が90度の角度で配置されたギア伝達装置であり、動力の方向を垂直に変換する構造を持ちます。この特性により、狭いスペースや複雑な動作機構を持つ産業機器において、柔軟な動力伝達を実現します。コンベヤ、ミキサー、クレーン、エレベーター、自動組立ラインなど、多岐にわたる装置で使用されています。
________________________________________
製品の特徴と技術的背景
直交軸減速機は、ギア構造を用いてトルクを増大させつつ回転速度を減少させる機能を持ちます。その中でも、入力軸と出力軸が直角に配置される点が最大の特徴です。この設計により、垂直・水平方向の力の伝達が容易となり、レイアウトの自由度が向上します。
主要な構造としては、ベベルギア（傘歯車）を用いたタイプと、ウォームギアを用いたタイプがあります。ベベルギア型は高効率・高耐久性が特徴で、大型機械や長時間運転が必要な製造現場で多く採用されています。一方、ウォームギア型は静音性が高く、振動を抑制できるため、印刷機や搬送装置などの精密機器に適しています。
近年は省エネルギー化の要請により、高効率ギア設計や軽量アルミボディの採用が進んでいます。また、潤滑技術や耐摩耗コーティングの改良により、メンテナンスコスト削減と長寿命化が実現されています。
________________________________________
政策・経済環境と市場影響
本レポートでは、米国の関税政策や国際貿易環境が市場構造に与える影響についても評価しています。主要産業国では、自動化機器の輸出入に関する政策変更が進んでおり、供給網の多様化と生産コスト最適化が求められています。
さらに、各国の産業政策により製造装置の国産化が進む中、直交軸減速機はローカルメーカーの台頭により競争が激化しています。特にアジアでは、中国やインドにおける製造業の拡張、欧州では再生可能エネルギー設備向け需要の増加が市場成長を促進しています。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
世界市場は複数の国際的メーカーによって支えられており、技術革新と信頼性の高さが競争力の源泉となっています。主要企業には、Nidec、NORD Drivesystems、Sumitomo Drive Technologies、Siemage、Sew-Eurodrive、ABB、Driental Motor、Flender、Ningbo Dongli、Suzhou Huidenuo Transmission Technologyなどが含まれます。
Nidecは高精度モータおよび駆動技術の世界的リーダーであり、産業自動化分野において幅広い減速機ラインナップを展開しています。NORD DrivesystemsとSew-Eurodriveは、エネルギー効率に優れたギアモータを提供し、欧州市場で高いシェアを持ちます。Sumitomo Drive Technologiesは、ベベルギアおよびサイクロ減速機の技術で知られ、信頼性と耐久性に強みを持っています。
