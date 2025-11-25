農林機械調査レポート：市場規模、産業分析、最新動向、予測2025-2031
2025年11月24日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「農林機械―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、農林機械市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．農林機械市場規模
農林機械の世界市場規模は2024年に160780百万米ドルと推定され、2025年には169900百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が245120百万米ドルに達すると見込まれています。
農林機械は、農業および林業における作業効率を向上させるための機械設備群で、耕うん機、トラクター、コンバイン、収穫機、植付機、伐採機、林内搬送機などを含む。土壌改良、種まき、収穫、施肥、灌漑、伐採、木材搬出など多様な工程で作業を自動化または軽労化する役割を担う。近年はGPSナビゲーション、精密農業技術（スマート農業）、自動運転、遠隔監視、IoT連携による作業データ解析が導入され、作業効率、収量向上、コスト削減、安全性向上に寄与する。機械設計は耐久性、耐候性、作業性、燃費効率が重視され、農林業の持続可能性と生産性改善に欠かせない装置として位置付けられる。
２．農林機械市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
農林機械市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：AGCO Group、 Mahindra Group、 AGROSTROJ Pelhrimov、 Kubota Corp、 Same Deutz-Fahr、 Hubei Machinery and Equipment、 Boneng Transmission、 Kuhn Group、 John Deere、 Weifang Euroking Machinery、 AKG Group、 Liebherr、 Bosch Rexroth、 TÜV Nord、 Komatsu、 China National Machinery Industry Corporation
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
農林機械市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Soil Preparation Machinery、 Harvesting machinery、 Cultivation machinery、 Hay and lawn mowers、 Poultry-keeping machinery、 Milking machines、 Agricultural sprays、 Agriculture and forestry tractors、 Others
用途別：Agriculture、 Forestry
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が農林機械市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
