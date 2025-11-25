オイルフリー遠心式コンプレッサ市場、2025年に5302百万米ドル、2031年に6825百万米ドル到達へ
2025年11月24日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「オイルフリー遠心式コンプレッサ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、オイルフリー遠心式コンプレッサの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.オイルフリー遠心式コンプレッサとは
オイルフリー遠心式コンプレッサは、潤滑油を使用せずに空気やガスを高速回転の遠心力で圧縮する装置で、食品加工、医療、電子機器製造、化学プラントなど油分の混入を許さない領域で用いられる。回転翼やディフューザーを用いた多段圧縮構造により、高圧・大流量を連続的に供給できる。オイルフリー設計によりメンテナンスコスト低減、製品汚染防止、環境対応が実現される。近年はエネルギー効率の高いインバータ制御、耐摩耗材の採用、振動低減設計が進み、クリーンエア供給が必須の医療機器や半導体工場で標準装備される。圧力安定性、耐久性、騒音低減、熱管理性能が選定時の重要ポイントとなる。
2.オイルフリー遠心式コンプレッサ市場規模と成長率
オイルフリー遠心式コンプレッサの世界市場は、2024年に約5104百万米ドルと推定されており、2025年には5302百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3%で成長し、2031年には約6825百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.オイルフリー遠心式コンプレッサ市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Portable、 Stationary
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：Manufacturing、 Semiconductor & Electronics、 Food & Beverage、 Energy、 Oil & Gas、 Others
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Atlas Copco、 FS Elliot、 Hanwha Techwin、 Ingersoll Rand Plc、 Sullair LLC、 Sundyne、 Copeland、 Comairco、 Gardner Denver
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域におけるオイルフリー遠心式コンプレッサ市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
