“見えないが最重要”の戦略素材：エナメル線市場、2031年に428.1億ドル規模へ拡大
エナメル線とは、導電性の銅やアルミニウム線の表面に絶縁塗膜を施した巻線であり、モーター、トランス、発電機、センサー、電子部品など、電力変換・エネルギー伝達機能を担うあらゆる機器に不可欠な素材である。絶縁性能と導電性能を高次元で両立させることで、電動化・小型化・高効率化といった現代産業の中核課題を解決する。特に、EVモーター、風力発電機、家電、通信機器における高出力化と省エネ化の潮流が進む中で、エナメル線は「見えないが最も重要な部材」としてその存在感を増している。単なる素材ではなく、電動化社会の基礎インフラを構成する戦略的資源であると言える。
電動化・再エネ・デジタル化が牽引する市場拡大
LP Information調査チームの最新レポートである「世界エナメル線市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/50690/enameled-wire）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.0%で、2031年までにグローバルエナメル線市場規模は428.1億米ドルに達すると予測されている。電動車や再生可能エネルギー関連機器の需要増が市場を大きく押し上げている。特に、自動車産業ではEVモーターの軽量化・高効率化のため、高耐熱・高周波特性を持つエナメル線の採用が急増している。また、風力や太陽光発電設備では信頼性と長寿命化が求められ、絶縁膜の耐候性・熱安定性技術が競争力の源泉となっている。さらに、データセンターや5G通信設備向けの高周波対応線材も新たな成長軸であり、電動化とデジタル化の双方の潮流がエナメル線市場の構造変革を加速させている。
図. エナメル線世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335114&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335114&id=bodyimage2】
図. 世界のエナメル線市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、エナメル線の世界的な主要製造業者には、Jintian Copper、Jingda、Grandwall Technology、LS Cable （Superior Essex）、Sumitomo Electric、Gold Cup Electric、Elektrisola、Citychamp Dartong、Dahrén Group、Proterial, Ltdなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
技術・品質・ブランドが左右する競争構造
市場構造を見ると、Jintian CopperやJingdaが高いシェアを誇り、中国勢がグローバル市場の量的拡大を牽引している。一方、Sumitomo ElectricやSuperior Essexは高信頼性と技術的完成度で先端分野をリードしている。欧州ではElektrisola、Dahrén Group、Ederfil Beckerなどが精密電磁線や特注品に強みを持ち、産業用途の高付加価値領域を支配している。これらリーディングメーカーは、絶縁材料の革新、細線化・高耐熱化・耐摩耗性の向上など、顧客用途に直結する性能改良を継続的に進めている。競争優位の源泉は価格ではなく「材料科学・工程制御・信頼性保証」の三位一体にある。顧客産業が長期的な安定稼働と安全性を最重視するため、品質保証体制と供給信頼性を確立した企業ほどグローバルサプライチェーンにおける存在感を高めている。
持続可能な電動化社会への中核的貢献素材
今後のエナメル線産業を規定するのは、エネルギー効率・環境対応・高信頼性という三つの軸である。カーボンニュートラルの流れの中で、モーターや発電機の効率を高めることは、社会全体のエネルギー損失を削減する直接的手段となる。その中で、導体損失を抑え、熱安定性に優れたエナメル線は、脱炭素化の実装段階を支える技術基盤として評価されている。また、再生材を用いた銅線リサイクルや低VOC塗料の採用など、環境負荷低減への取り組みも進展している。これにより、製品ライフサイクル全体でのサステナビリティが重視され、政策やESG投資の観点からも注目度が高まっている。
