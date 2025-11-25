「高校生のためのeiga worldcup（エイガワールドカップ）２０２５」の一次審査合格作品と脚本賞のノミネート作品の発表と１２月１４日に開く大会会場のお知らせ
NPO法人映画甲子園は１１月２４日に「高校生のためのeiga worldcup（エイガワールドカップ）2025」の一次審査合格作品と脚本賞のノミネート作品を発表するとともに１２月１４日（日）に東京富士大学で「最終審査発表＆表彰式」を開くことを発表した。（映画上映会ではなく表彰式です。）
大会名：「高校生のためのeiga worldcup2025」（エイガワールドカップ2025）
日時：１２月１４日（日）１０時半開演～１７時終了予定
会場：東京富士大学メディアホール
東京都新宿区下落合1-7-7
第一次審査合格作品は以下の通り。（順不同、評価順ではありません）
夏と修羅。 高知学芸高等学校 学芸映画研究部
私情メカニズム 成城学園高等学校 メディアアート部
フレームアウトノイズ 沖縄県立首里高等学校 フレームアウトノイズ製作チーム
I want to make a movie. 鹿児島県立開陽高等学校 LOOOSE
生きる理 福岡県立修猷館高等学校 映画制作部
Access:15 Minutes 愛知県立旭丘高等学校 映画製作部
エアー・コンプレックス 岩手県立南昌みらい高等学校 試作品
ユタと時の亡者 山口県立下関中等教育学校 スタジオヒキミ
ウィザーズ 八千代松蔭高等学校 映画部
インサイドスピリッツ前編 overmyself 星稜高等学校
ふたをあけておもう。 独立行政法人国立高等専門学校機構米子工業高等専門学校 米子工業高等専門学校 放送部
リバイバル 市原中央高等学校 放送委員会
The Perfectbody 石川県立金沢泉丘高等学校 映画研究同好会
倫太郎の夏 東京都立総合芸術高校 たぐちーむ
きっとあの子も 高知学芸高等学校 映画研究部
Actor for 星稜高等学校
Have a Good Day 立命館宇治高等学校 IM FILM
一蹴 愛知県立旭丘高等学校「一蹴」制作委員会
The One Seventh （ザ ワンセブンス） サレジオ工業高等専門学校 JIRO FILMS
僕たちはなぜ学ぶのか 国立米子工業高等専門学校
空は青かった 立教新座高等学校 映画研究会
裏切りスマイル 共立女子高等学校 映画部
Time limit quest 東北生活文化大学高等学校 美術・デザイン科
半夏生の空蝉 福岡県立修猷館高等学校 映画制作部
以上24作品。
脚本賞のノミネート作品は以下の通り。（応募受付日順）
Time limit quest 東北生活文化大学高等学校 美術・デザイン科
裏切りスマイル 共立女子高等学校 映画部
私情メカニズム 成城学園高等学校 メディアアート部
Have a Good Day 立命館宇治高等学校 IM FILM
きっとあの子も 高知学芸高等学校 映画研究部
夏と修羅。 高知学芸高等学校 学芸映画研究部
半夏生の空蝉 福岡県立修猷館高等学校 映画制作部
以上７作品。
【ＮＰＯ法人映画甲子園について】
特定非営利活動法人映画甲子園
理事長：白川洋次郎
設立年月日: ２０１２年８月９日
主たる事務所:埼玉県さいたま市大宮区大原７丁目３番３号
HP: http://www.eigakoushien.com/
事業内容：高校生のための映画コンクールの実施運営、映画制作に関するセミナー、シンポジウム等の開催、映画による国際交流
