今年も渋谷のまちを幻想的に彩る 『SHIBUYA WINTER ILLUMINATION 2025-2026』開催中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334704&id=bodyimage1】
渋谷駅周辺では、2025年11月21日（金）から『SHIBUYA WINTER ILLUMINATION 2025-2026』を実施しています。
本企画開始に伴い、11月21日（金）にはスペシャルゲストとしてミスミスター青山コンテスト2024グランプリの石井凜さんをゲストに迎え、渋谷駅ハチ公広場、Shibuya Sakura Stage 桜丘広場の2箇所において「『SHIBUYA WINTER ILLUMINATION 2025-2026』 点灯式」を開催いたしました。
【SHIBUYA WINTER ILLUMINATION 2025-2026 ハチ公広場・道玄坂】
渋谷道玄坂商店街振興組合主催のハチ公広場・道玄坂では、2025年11月21日（金）～2026年2月28日（土）【点灯時間：17:00～23:00】の期間、煌びやかなイルミネーションを灯します。
ここでしか見られない特別なイルミネーションを、ぜひお楽しみください。
＜ハチ公広場・道玄坂イルミネーション 点灯式 開催概要＞
日時 ： 2025年11月21日（金） 17:30～17:55
場所 ： 渋谷駅ハチ公広場
内容 ： 渋谷駅ハチ公広場にて点灯セレモニー
登壇者 ： 渋谷区長 長谷部 健 氏
渋谷道玄坂商店街振興組合 理事長 大西 賢治 氏
東急株式会社 取締役 専務執行役員 髙橋 俊之 氏
一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント 代表理事 坂井 洋一郎 氏
MC 高梨 由美 氏
ミスミスター青山コンテスト2024グランプリ 石井 凜 氏
主催 ： 渋谷道玄坂商店街振興組合
共催 ： 一般社団法人 渋谷駅前エリアマネジメント
協賛 ： 東急株式会社
後援 ： 渋谷区
※今年度の点灯式は終了いたしました
点灯式の冒頭では、主催の渋谷道玄坂商店街振興組合より大西 賢治理事長から、「今年も皆さんとこの日を迎えられることを本当に嬉しく思っています。イルミネーションを見ながら、ショッピングや食事など、渋谷の街を楽しんでもらえたらと思います。」と開会の挨拶が述べられました。
来賓として駆けつけた渋谷区の長谷部 健区長からは「冬の街を彩るこのイルミネーションが始まることを嬉しく思います。ぜひイルミネーションの灯りの下で、渋谷の街を楽しんでいただき、渋谷に対するシビックプライドを高めていただけたらと思います。」と、イルミネーションへの期待を寄せる言葉がありました。
また、ゲストの石井 凜さんより「渋谷は沢山の人々が集まって常に新しい文化が生まれ、エネルギーにあふれる素敵な街だと思います。気持ちが沈んでしまったとき、イルミネーションを見て明日も頑張ろうと元気をもらいました。」と、渋谷の街への思いやイルミネーションにまつわるエピソードについてコメントいただきました。
その後、東急株式会社 取締役・専務執行役員の髙橋 俊之氏と一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント 代表理事の坂井 洋一郎氏も加わり、点灯セレモニーが行われました。
点灯ボタンが押されると、煌びやかなシャンパンゴールド、ピンク、ホワイトの光が夜の渋谷を彩りました。一瞬にして現れた光の世界に、会場からは感嘆の声と盛大な拍手が送られました。
＜ハチ公広場・道玄坂イルミネーション 点灯式の様子＞
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334704&id=bodyimage2】
【SHIBUYA WINTER ILLUMINATION 2025-2026 さくら坂】
渋谷駅前共栄会主催のさくら坂イルミネーションは、2025年11月21日（金）～2026年1月31日（土）【点灯時間：17:00～22:00】の期間、さくら坂を鮮やかなピンクに彩ります。
【SHIBUYA WINTER ILLUMINATION 2025-2026 さくら坂】
渋谷駅前共栄会主催のさくら坂イルミネーションは、2025年11月21日（金）～2026年1月31日（土）【点灯時間：17:00～22:00】の期間、さくら坂を鮮やかなピンクに彩ります。