治験・臨床研究のDXサービス提供のアガサ、エイツーヘルスケアと共同開発した「Agatha CTMS」をアップデート

アガサ株式会社

アガサ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鎌倉千恵美、以下「アガサ」）は、エイツーヘルスケア株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：神谷均、以下「エイツーヘルスケア」）と共同開発した臨床試験管理システム「Agatha CTMS 」をアップデートし、2025年10月に提供を開始いたしました。

■Agatha CTMSの開発背景

従来より臨床開発の計画立案から管理・評価に至るPDCAサイクルを支援するCTMS（Clinical Trial Management Solution）製品は展開されてきておりましたが、モニタリング現場のお客様より「モニタリング業務の一層の負荷軽減、臨床試験プロセスの可視化、ドキュメント管理との統合を実現したい」などたくさんの声をいただいておりました。

これらのお客様の課題を解決するべく、これまでの当社製品をベースに、エイツーヘルスケアとAgatha CTMSを共同開発し、2025年春にサービス提供を開始致しました。Agatha CTMSはイベント管理機能はもとより分散データを統合し一元管理することを可能にし、臨床開発業務のさらなる生産性向上、適切かつスピーディーな判断業務のサポートを実現しています。

■「Agatha CTMS 」アップデートの概要

本アップデートでは、臨床試験業務における各種手続きや進捗状況をグラフによって可視化し、関係者がすばやく状況を把握できる仕組みを実現しています。

新たに追加された機能では、以下の項目を可視化することが可能です。

・Siteステータス

・IRB（治験審査委員会）の手続き状況

・ドキュメントの進捗状況

これらのデータをグラフとして視覚的に表示することで、プロジェクト全体の進行状況を直感的に把握でき、課題の早期発見や対応の迅速化に貢献します。

その結果、臨床試験業務における生産性と品質の両面での向上が期待できます。

■今後の展望

アガサではソリューションのさらなる機能拡充を図り、治験・臨床研究の効率化・品質向上を実現することで、治験・臨床研究に携わるすべての方々を支援していきます。

その中で現在、日本の治験届制度に対応した機能を2026年春に提供予定です。Agatha CTMSに入力されたデータから治験届を作成することで、データ入力や確認作業のさらなる業務効率の改善が期待されます。

【エイツーヘルスケア株式会社について】

東京・大阪・米国ボストン・台湾に約1,300名を擁する業界大手のCRO（主に治験を製薬企業より受託し実施する業種）として、これまでに数多くの国内外における薬剤の開発に携わっている。従来からの生活習慣病領域に加え、抗癌剤領域・中枢神経系領域・呼吸器領域・ワクチン領域・再生医療等製品の開発を得意とすると共に、臨床試験の効率化に向けてRBM、eSource Data、eSubmission、Decentralized Clinical Trial等の様々な先進的なソリューションを導入推進。

伊藤忠商事グループのヘルスケア事業の中核をなす事業会社として位置づく。

エイツーヘルスケア株式会社：http://www.a2healthcare.com

【アガサ株式会社について】

治験/品質関連文書を共有し、管理・保存するためのクラウドサービス「Agatha」を、医療機関、製薬企業、医療機器企業、CRO、SMO、臨床検査会社などに提供することにより、治験・臨床研究や製造の品質向上・スピードアップ・効率化に貢献することをビジョンに掲げてスタートした会社です。

最新のテクノロジーを用いて新しい治療法や薬が創出される仕組み・基盤を作り、世界中の人々の健やかな人生に貢献すること、そして将来の世界中の子どもたちが豊かな生活、文化、技術、医療にアクセスできる環境作りに寄与することをミッションとしています。

【アガサ株式会社】

会社名：アガサ株式会社（Agatha Inc.）

代表者：代表取締役社長 鎌倉 千恵美

住所：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7-1 Kabuto One 9階 WeWork

資本金：10億9,400万円（資本準備金を含む）

設立：2015年10月2日

URL：https://www.agathalife.com/