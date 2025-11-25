【12/3(水)・10(水)開催】フジテコムが無料オンラインセミナー『現場が変わる！自治体インフラDX実践セミナー』を開催します

フジテコム株式会社

フジテコム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：森山 慎一、以下：フジテコム）は、事業体の皆さまを対象としたオンラインセミナー「現場が変わる！自治体インフラDX実践セミナー」を2025年12月3日(水)・10日(水)に開催いたします。

DXを用いて、今やるべき水道管路の漏水管理はどうあるべきなのか? 今注目されている漏水等による道路陥没等の事故。漏水防止は、有効率の向上視点に加えて今、危機管理視点が問われています。しかしながら、多くの現場では「何から手をつければいいのか分からない」という声が絶えません。

本セミナーでは、フジテコムが長年培ってきた漏水調査の現場力とDX技術の融合により、水道管路の予防保全型維持管理ツールである国交省版『DXを用いた漏水調査等のスクリーニング技術についての導入の手引き』の解説とともに、現場で本当に役立つ活用手法をわかりやすく紹介します。

ご参加は無料です。お気軽にお申込みください！

お申込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEBKd1Ko_yIt-EywWjuiGY7VDN-J8u818ivyAKb2HirI0Ohg/viewform?usp=dialog

開催概要

開催日：2025年12月3日(水)、12月10日(水) ※セミナーの内容は両日とも同じです。

時間：10：00～10：30

対象：事業体限定

参加費：無料

内容：１.手引きの一般フロー

２.DX技術導入事例

３.導入の流れと留意点

詳細はこちら(https://www.fujitecom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/11/webinar_202512.pdf)から

会社概要

会社名：フジテコム株式会社

代表取締役：森山 慎一

所在地：〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地

設立：1961年3月

事業内容：漏水検知機器の開発・販売、水インフラのDX支援、AI解析ソリューション提供

HP：https://www.fujitecom.co.jp

■問い合わせ先

フジテコム株式会社 営業推進グループ

電話：03-5825-2588

メール：e-honbu@fujitecom.co.jp