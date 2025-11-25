【12/3(水)・10(水)開催】フジテコムが無料オンラインセミナー『現場が変わる！自治体インフラDX実践セミナー』を開催します
フジテコム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：森山 慎一、以下：フジテコム）は、事業体の皆さまを対象としたオンラインセミナー「現場が変わる！自治体インフラDX実践セミナー」を2025年12月3日(水)・10日(水)に開催いたします。
DXを用いて、今やるべき水道管路の漏水管理はどうあるべきなのか? 今注目されている漏水等による道路陥没等の事故。漏水防止は、有効率の向上視点に加えて今、危機管理視点が問われています。しかしながら、多くの現場では「何から手をつければいいのか分からない」という声が絶えません。
本セミナーでは、フジテコムが長年培ってきた漏水調査の現場力とDX技術の融合により、水道管路の予防保全型維持管理ツールである国交省版『DXを用いた漏水調査等のスクリーニング技術についての導入の手引き』の解説とともに、現場で本当に役立つ活用手法をわかりやすく紹介します。
ご参加は無料です。お気軽にお申込みください！
お申込みはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEBKd1Ko_yIt-EywWjuiGY7VDN-J8u818ivyAKb2HirI0Ohg/viewform?usp=dialog
開催概要
開催日：2025年12月3日(水)、12月10日(水) ※セミナーの内容は両日とも同じです。
時間：10：00～10：30
対象：事業体限定
参加費：無料
内容：１.手引きの一般フロー
２.DX技術導入事例
３.導入の流れと留意点
詳細はこちら(https://www.fujitecom.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/11/webinar_202512.pdf)から
会社概要
会社名：フジテコム株式会社
代表取締役：森山 慎一
所在地：〒101-0025東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地
設立：1961年3月
事業内容：漏水検知機器の開発・販売、水インフラのDX支援、AI解析ソリューション提供
HP：https://www.fujitecom.co.jp
■問い合わせ先
フジテコム株式会社 営業推進グループ
電話：03-5825-2588
メール：e-honbu@fujitecom.co.jp