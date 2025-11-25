【ニュースレター】事業化に向けて本格始動、電動アシスト台車「パクシス」

















ジャパンモビリティショーではパフォーマーを乗せて登場。12日間にわたってステージ演出の名わき役を務めた ジャパンモビリティショーではパフォーマーを乗せて登場。12日間にわたってステージ演出の名わき役を務めた





社内の物流倉庫などで約20年前から活躍



累計101万人もの来場者で賑わい、11月9日に閉幕した「ジャパンモビリティショー2025」。ヤマハ発動機ブースにもたくさんのご来場をいただき、特に人気の高かったメインショーでは、見本市イベントとしては異例のアンコールまで沸き起こりました。写真はその一場面、管楽器ガールズユニット「MOS」の登場シーンです。



演奏中の彼女たちを乗せた台車を、誘導の女性がラクラクと片手で引っ張ることができるのは、当社製の電動アシスト台車「PAXIS（パクシス）」を装着しているから。電動車椅子「JW」の駆動ユニットを用いた搬送支援ツール「PAXIS」は、さまざまな重量物の搬送作業を省人・省力化するソリューションとして、当社の物流倉庫では約20年前から活躍し、現在では組立工場など至るところで稼働しています。



「もし、この製品を日本中の搬送現場にお届けできたら、きっと笑顔が拡がるはず」――。こうした志を共にする当社設備技術部（開発を担当）や、“工場まるごと最適化”を提案するロボティクス事業部、さらにユニットのアクセシビリティの拡張を目指すJWビジネス部では、オールヤマハで事業化を実現しようと取り組みを進めています。その一環として、12月3日に開幕する「2025国際ロボット展」にも出展を計画しています。



使用環境等に合わせて、「押す搬送」と「引っ張る搬送」を1台でこなせることも特長の一つ



〜電動車椅子の駆動ユニットを応用。屋内外問わない搬送現場で活躍の可能性見込む〜

別のソリューションとの組み合わせで拡張も



「PAXIS」の強みは、なんと言っても信頼性の高い駆動ユニットです。「電動車椅子を動かす力として、長い時間をかけて鍛えてきた堅固なつくり、屋内外問わない走破性、人との調和や扱いやすさを大切にした制御など、タフネスと繊細さを兼ね備えています」と胸を張るのは、開発の指揮を執った設備技術部の梶原幹夫さん。



一方、ビジネスモデルの検討に取り組むロボティクス事業部の星健太郎さんは、「単体でお使いいただくことはもちろん、産業用ロボットや無人搬送車、また通信などとの組み合わせで、遠隔操作・状態監視などへの発展性も秘めています。実装に向けては、より導入しやすいお試しプランなども検討しています」と話します。



電動アシスト台車が活躍するフィールドは、ニーズが顕在化している工場や物流倉庫に主眼が置かれているものの、可能性はさらに拡がっていくかもしれません。「先日は、中山間地の栗農園でも試用していただきました」と星さん。「斜面の狭い道を高齢の農家さんが肥料を乗せて運んだのですが、製品化にご期待をいただけました。農業や屋外インフラ作業の現場、さらにアミューズメント施設も含めて、運ぶという作業があるところには必ず需要があるとい思います」と続けます。



“運ぶ人”に寄り添う電動アシスト台車「PAXIS」。その魅力を、ぜひ「国際ロボット展」でお確かめください。





















国際ロボット展に出展する電動アシスト台車「PAXIS」。搬送現場の労働課題をスマートに解決



■広報担当者より



電動アシスト自転車から電動車椅子、そして電動アシスト台車へと、自前のリソースを発展させて生み出す課題解決、そうした新事業へのチャレンジに、当社の成長の王道を感じました。モノづくり、需要創造、そしてビジネス現場。それぞれの知見や実績を持つ社内の各部門が同じ志を胸に前進するこのプロジェクトを、私自身も心から応援しています。

