【デジタルサイネージ】レジャー＆アウトドアジャパン2025／第2回エンターテインメントビジネスEXPOに出展【プロテラス】

株式会社プロテラスは2025年11月26日(水)～28日(金)に東京ビッグサイト 東展示棟で開催される「レジャー＆アウトドアジャパン2025／第2回エンターテインメントビジネスEXPO」に出展いたします。

株式会社プロテラスは、全国(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,岡山,広島,福岡)に拠点を置き、約20年にわたる経験と40000面以上の設置実績を持ち、屋内・屋外を問わず、大型LEDビジョンから小型液晶ディスプレイに至るまでのデジタルサイネージの提案、施行・設置から映像・コンテンツ制作まで導入や運用コストなどご予算に合わせた最適な価格で、企画ご提案させていただきます。

また、デジタルサイネージ製品・LEDビジョンのレンタルについて、導入から撤去サポートに関するご相談も承っております。

展示ブースでは、「球体LEDビジョン」「3連マルチディスプレイ」などのお問い合わせの多いLEDビジョン、デジタルサイネージ製品をはじめ、インタラクティブコンテンツである、Webカメラやセンサーを利用したバスケットボール選手との1ON1を擬似体験できる「BASKET BALL PROTERAS 1ON1 GAME」やインタラクティブフォト体験コンテンツ「Magic Reflection」を展示しております。

実際にご覧いただきながら製品・サービスについてご説明させていただきますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■展示会 出展概要

■展示会の出展製品・サービスのご紹介

BASKET BALL PROTERAS 1ON1 GAMEMagic Reflection[表: https://prtimes.jp/data/corp/26452/table/28_1_27ddbb9e47b7cc936a8192dec7d35bdd.jpg?v=202511250158 ]

LEDビジョン SMD

・P1.953mm

・W1000mm×H2000mm×D48mm

屋内向けSMDタイプの縦型に設置したLEDビジョンです。

【BASKET BALL PROTERAS 1ON1 GAME】

バスケットボール選手との1ON1を擬似体験できるコンテンツを体験いただけます。

> 製品詳細はこちら(https://www.proteras.co.jp/services/terasvision/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202511_prtimes)

球体LEDビジョン

・P2.0mm o1,000mm、o500mm

吊り下げた球体LEDビジョンo1,000mmと机上に設置したo500mmによる、連動コンテンツを体感いただけます。

> 製品詳細はこちら(https://www.proteras.co.jp/services/sphere/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202511_prtimes)

86インチ タッチ対応縦型液晶ディスプレイ

・H1,965.4mm × W1,163.9mm

大型のタッチ対応ディスプレイです。

【Magic Reflection】

Webカメラによる姿勢推定技術を活用したインタラクティブフォト体験コンテンツです。

他にも、3連マルチディスプレイや、ラウンドディスプレイ（円盤型）などの製品やコンテンツをご用意しております。

ご来場の際は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

株式会社プロテラス

URL：https://www.proteras.co.jp/

代表者：代表取締役 山田 浩司

所在地：東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

資本金：4,000万円

設立：2015年10月1日 (創業：1995年8月)

売上高：74.6億（2025年9月期）

社員数：179名（2025年10月）

事業概要：デジタルサイネージソリューション事業、LEDビジョンおよび設置工事事業、スペースデザインソリューション事業、WEBマーケティング事業、販売促進・集客プロモーション事業、運営支援サイト「AlineZ」事業、ネットワークサービス構築支援事業、デザイン制作・映像コンテンツ制作、商品開発・運営管理

■本社・支社のご案内

東京本社：東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル4F

大阪支社：大阪府大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル3F

名古屋支社：愛知県名古屋市北区大曽根3-15-58 大曽根フロントビル4F

九州支社：福岡県福岡市博多区上川端町13-15 安田第7ビル6F

札幌支社：北海道札幌市中央区南3条西3-8-1 エテルノビル8F

東北支社：宮城県仙台市若林区清水小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル4F

中四国支社：岡山県岡山市北区野田2-4-1 シティセンタービル2F

広島営業所：広島県広島市安佐南区緑井2丁目21-16 メゾンドベール101

プロテラスは、約20年に渡って培った40000面以上の実績を誇るデジタルサイネージの専門企業です。

屋内・屋外を問わず、大型LEDビジョンから小型液晶ディスプレイまで、あらゆる設置環境に対応してきた経験をもとに、最適な設置場所の選定から、映像システム設計、施工・設置工事、コンテンツ制作、配信管理まで、すべてをワンストップでご提供しています。

特に、自社開発の配信ソフトと連携した柔軟な運用支援や、動画・静止画を含む多様なコンテンツ制作体制により、「伝わる映像コミュニケーション」をトータルで実現できる点が私たちの強みです。

また、ご予算や運用期間に合わせて1台からでも対応可能なレンタルプランもご用意。

短期イベントから本格導入前のテスト運用、撤去・保守サポートまで、導入前後のすべての工程を安心してお任せいただけます。

「まずは話だけ聞いてみたい」「費用感を知りたい」といった段階でも構いません。

全国どこでも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら :https://www.proteras.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202511_prtimes