ファン待望！映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』がサンキューマートに初登場！全品390円(税込429円)で12月中旬より新発売

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で12月中旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、11月26日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/hypnosismic1(https://thankyoumart.jp/blogs/news/hypnosismic1)

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』がサンキューマートに初登場します。

これまでもサンキューマートでの商品化を望む声が多数寄せられており、ファン待望の初コラボレーションがついに実現いたしました。

2026年1月中旬には、第2弾アイテムの販売も予定しております。

ディビジョンカラーを活かしたデザインなど、ファン必見のアイテムが勢ぞろいです。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2025年11月26日（水）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/hypnosismic

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2025年12月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・個性あふれるデザインで全12アイテムをラインナップ

今回登場するアイテムは、「Buster Bros!!!」「MAD TRIGGER CREW」「Fling Posse」の各ディビジョンのカラーを活かしたデザインに仕上げました。3連アクリルリングやDJ風キーホルダーなど、遊び心あふれるアイテムに加え、ステッカーやフラットポーチなどのコレクションアイテムも展開します。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆ランダムフラットポーチ／各390円（税込429円）

ランダムフラットポーチは、ディビジョンカラーを活かした全9柄のデザインが魅力的で、どのキャラクターが当たるかはお楽しみです。

カラビナ付きで、バッグやベルトに付けて持ち運びも便利です。

◆3連アクリルリング／各390円（税込429円）

3連アクリルリングはスタイリッシュで存在感のあるアイテムです。

指に通して持つと、お出かけ先での撮影にも便利です。

・ヒプノシスマイクとは

2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”。総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げる。バトルを彩るラップミュージックには、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加。様々な楽曲を声優が演じながらラップすることにより、音楽を軸に各キャラクターのストーリーが展開していく。また“ヒプノシスマイク”では、キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、ゲームアプリ、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも行っている。

2025年2月には映画化を果たし、日本“初”となるインタラクティブ映画として興行収入25億円を突破する（2025年10月時点）大ヒットを記録している。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/