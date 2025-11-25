ライブ配信サービス「BIGO LIVE」を運営するBoonline Service Japan株式会社(東京都新宿区 代表取締役社長：何薇)は、2025年11月12日より東京都新宿区新宿ミライナタワーへオフィスを移転いたしました。

新オフィスは新宿ミライナタワーJustCoに位置し、移転に伴い社名もBigo Service Japan株式会社からBoonline Service Japan株式会社に変更いたしました。





新宿ミライナタワー





■新オフィス概要

所在地：〒160-0022 新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18階JustCo









■今後の展望

BIGO LIVEは、2025年に日本でのサービス開始9周年を迎え、現在では世界150カ国と地域で展開、グローバルユーザーは5億人を突破しております。

「仲間とつながる、世界へつながるライブ配信アプリ」という理念を大切にしつつ、新オフィスを拠点に、今後も皆さまに安心して楽しんでいただけるライブ配信プラットフォームを提供できるよう、より一層のサービス向上に努めてまいります。









【ライバー事務所募集について】

BIGO LIVEでは公式パートナーとしてご協力いただけるライバー事務所を募集しております。

ライブ配信の経験有無は問わず、どなたでもライバーとしてご活躍いただける環境を整えております。

「非独占契約」のため他アプリとの並行利用も可能で、業界最大の報酬還元率のほか、時給保証プランや固定報酬プランなど様々なプランをご案内しております。





特別ボーナス制度など詳細情報をご希望の方は以下メールアドレス宛でご連絡くださいませ。

bigolivejapan@bigo.sg

なお個人での活動をご希望の方は以下URLより公式LINEをご追加いただきメッセージをお送りくださいませ。

https://lin.ee/F8tX9Gz





アプリダウンロード二次元コード





＜会社概要＞

【BIGO LIVEについて】

「BIGO LIVE」は、日本やアメリカ、ヨーロッパ、韓国、東南アジアなど世界150カ国と地域でサービスを展開し、全世界で5億を超えるユーザーを抱える人気ライブ配信アプリです。日本のライブ配信はもちろん、韓国、アメリカ、ヨーロッパの配信者も多く、海外の文化や、語学が好きな方にもオススメです。業界初の試みとして、イベント入賞者の日本人配信者をアメリカ・ニューヨークのタイムズスクウェア広告のモデルとして起用。さらにシンガポールにて大規模なグローバルセレモニー開催するなど、日本人配信者を世界の舞台へ導き、世界への夢を後押しするライブ配信アプリでもあります。今、最も勢いのあるライブ配信アプリ『BIGO LIVE』の今後に注目！









▼アプリダウンロードはこちらから

https://bigolive.onelink.me/sG8X/PR





▼公式HP

https://bigolive-jp.com/ja/jp/

▼公式Twitter

https://twitter.com/bigolivejapan

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/bigolivejapan/