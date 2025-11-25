銀座・東京エリアを中心にブランド品・貴金属の買取を行う 「買取専門店おもいお」（運営：株式会社Tieel／本社：東京都中央区）は、東京都庭園美術館にて開催中の特別展 『永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル -- ハイジュエリーが語るアール・デコ』 を背景に、同メゾンのヴィンテージおよびアーカイブ作品に対する市場需要の高まりを受け、 買取・査定体制を強化 いたします。

■歴史的アーカイブに光が当たるヴァン クリーフ＆アーペル展

https://omoio.co.jp/column/vancleefarpels-exhibition/

現在東京都庭園美術館では、ヴァン クリーフ＆アーペルの歴史と、1925年のアール・デコ博覧会100周年を記念した特別展が開催されています。（2026年1月18日まで）本展をきっかけに、現行の「アルハンブラ」などの人気に加え、 1920～30年代のアール・デコ期を含む歴史的アーカイブ作品 が、国内外のコレクターやファッション層から再評価されています。

■実は今が売り時？「古い＝値段がつかない」は誤解

一般的な買取市場では、定番以外のジュエリーが“型落ち”として扱われ、本来の価値より低く見積もられることがあります。そのため、「古いジュエリーは高くならない」という誤解も少なくありません。しかし、展示をきっかけとした再評価に加え、宝石・金・プラチナといった素材価値が世界的に上昇していることから、過去の作品が見直される流れが市場価格にも反映されつつあります。こうした状況を踏まえ、おもいおでは、現行品はもちろん、長年大切にされてきた古いモデルのハイジュエリーやアーカイブ作品についても、作品性と素材価値の両面から丁寧に評価しています。

■GIA鑑定士が在籍・おもいおの強み

当店には、宝石学の世界的権威 GIA（米国宝石学会）資格保有の鑑定士 が在籍し、金属の重量だけではなく、作品として本来持つ価値を正しく評価します。＜おもいおの査定基準＞✔ デザインの歴史的背景✔ ミステリーセットなど職人技の評価✔ 現在入手困難な素材・廃盤モデルの希少性当店はこれまで30,000点以上の買取実績があり、Google口コミでも★4.8（2024年11月時点）と高い信頼をいただいております。鑑別書がない場合や壊れている場合でも、専門知識を持つ私たちが適正に査定いたします。

■おもいお銀座本店 鑑定士コメント

「ヴァン クリーフ＆アーペルは、いまの人気モデルに注目が集まりますが、実は過去のデザインの方が数が少なく、高く評価されることもあります。例えば、製造年代によって石のカットや地金の厚みが異なり、同じモチーフでも時代によって価値が変わるのがヴァン クリーフ＆アーペルの面白さです。見た目だけでは判断できない価値が眠っていることも多く、適切な評価には、専門的な知識が重要です。ぜひ一度おもいおまでご相談ください。」

■買取強化対象

ヴァン クリーフ＆アーペル ヴィンテージ作品廃盤モデル・オールドコレクション時計・工芸品（ヴァニティケース等）アルハンブラ、フリヴォルなど現行品も対象

■無料の安心査定。LINEからお気軽にご相談ください



ヴァン クリーフ＆アーペルのハイジュエリーを適正に評価し、本来の価値を見極めます。その他貴金属製品や他ブランドジュエリーにも幅広く対応しており、査定料やキャンセル料は一切かかりません。

「まずは価値を知りたい」という方でも安心してご相談いただけます。 世代を超えて受け継がれてきた名品が、いま市場で注目を集めているこのタイミングに、ぜひその真価を確かめてみてください。

・店頭査定（東京銀座／大阪心斎橋）・宅配査定（全国対応）

■店舗・会社情報

